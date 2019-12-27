Суд вернул квартиру и две машины подельнику полковника Захарченко

В марте суд обратил в доход государства 20 квартир, пять земельных участков, несколько автомобилей и другое имущество. Эти активы, оцененные в 380 млн руб., принадлежали Дмитрию Сенину и его знакомым

Мосгорсуд отменил решение Гагаринского районного суда столицы по иску Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества бывшего сотрудника ФСБ России Дмитрия Сенина — фигуранта дела о взятках экс-сотрудника антикоррупционного главка МВД Дмитрия Захарченко.

В пресс-службе суда РБК сообщили, что суд частично удовлетворил встречный иск Сенина и его супруги Ольги, признав приобретенными на законный доход их квартиру и два автомобиля — Toyota Land Cruiser 200 и Lexus LX 570.

Сегодня, 27 декабря, суд вынес новое решение, постановив взыскать в доход государства одну квартиру, жилой дом, земельный участок и нежилое строение, зарегистрированные на Сулименко Г.М. (по данным «Собеседника», это теща Сенина, на иждивении которой находится сын — инвалид с детства).

В бюджет также будут обращены еще 17 квартир, гаражный бокс, два машино-места, автомобили Skoda Octavia, Hyundai i40 и Mercedes-Benz S 63 AMG 4MATIC, оформленные на 11 членов семьи и друзей Сениных, среди которых экс-глава отдела по расследованию особо важных дел Московского межрегионального следственного управления на транспорте Иван Кожевников, а также на компанию «Апартс».

Суд также потребовал взыскать с Дмитрия и Ольги Сениных солидарно по 5,2 млн руб. (стоимость автомобиля Mercedes-Benz GL 500 4MATIC), 2,8 млн руб., на которые ими был приобретен Mercedes-Benz МL 63 AMG, 6,1 млн руб. — цена Mercedes-Benz V250 D 4MATIC. Только с Сенина суд взыщет 37,8 млн руб. как покупную стоимость трех квартир, а также 9 млн руб. в счет покупки премиального кроссовера Mercedes-Benz GLS 500 AMG 4MATIC. Всего Сенины обязаны вернуть Российской Федерации более 60 млн руб. нанесенного ущерба.