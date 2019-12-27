Мужчина с ножом ворвался в храм в Москве

Мужчина с ножом ворвался в храм в Москве

По данным МВД, произошел конфликт между охранником храма и другим мужчиной. Последний пострадал

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

В храм Сергия Радонежского в центре Москвы пришел вооруженный ножом мужчина, сообщил источник РБК в ГУ МВД по Москве, об этом же сообщает РЕН ТВ. По данным телеканала, мужчина угрожал прихожанам, но поранился.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве РБК сообщили, что в «одном из московских храмов» произошел конфликт между охранником и мужчиной, который вел себя неадекватно. Последний «пытался пройти на территорию объекта с предметом, похожий на нож», добавили в пресс-службе.

«При попытке охранника отобрать нож у мужчины последний причинил себе ранение. Правонарушитель передан медикам, мотивы его действий устанавливаются», — сообщили в МВД.

Сейчас полиция проводит проверку, по ее итогам будет принято процессуальное решение, также рассказали в столичном главке.