Подозреваемый в смертельном ДТП сын сотрудницы ФНС задержан в Белоруссии
В Белоруссии задержали россиянина Антона Гусева, разыскиваемого после гибели пассажирки в ДТП в Воронеже, сообщил в телеграм-канале депутат Госдумы Андрей Альшевских, который отправил запрос в Следственный комитет (СК) России.
Альшевских рассказал, что познакомился с мамой погибшей девушки в студии телепередачи, посвященной смертельному ЧП, и с тех пор общается с ней и «поддерживает ее борьбу за справедливость». Он также опубликовал копию ответа на свой запрос в СК за подписью первого заместителя председателя ведомства Эдуарда Кабурнеева.
«Принимая во внимание, что уголовное дело... в настоящее время задержанного на территории Республики Беларусь Гусева А.В. расследуется в органах внутренних дел, копии обращений направлены по компетенции в Министерство внутренних дел Российской Федерации», — следует из ответа ведомства.
Авария произошла в начале сентября. Автомобиль, за рулем которого находился Гусев, врезался в припаркованный прицеп грузовика. В салоне вместе с мужчиной была его подруга Валерия Султанова, она скончалась от полученных травм до приезда скорой помощи. Самого Гусева доставили в больницу, но он сбежал оттуда спустя четыре дня, сообщали «Вести Воронеж». В материале указывалось, что Гусев — сын сотрудницы регионального отделения ФНС. Baza писала, что мать Гусева занимает должность главного государственного налогового инспектора отдела урегулирования задолженности и обеспечения процедур банкротства в региональном управлении ФНС.
В местной Госавтоинспекции заключили, что к смертельной аварии привели действия водителя, то есть самого Гусева. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека), максимальное наказание — до 12 лет лишения свободы.
