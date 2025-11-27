 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Подозреваемый в смертельном ДТП сын сотрудницы ФНС задержан в Белоруссии

Фото: ГУ МВД России по Воронежской области
Фото: ГУ МВД России по Воронежской области

В Белоруссии задержали россиянина Антона Гусева, разыскиваемого после гибели пассажирки в ДТП в Воронеже, сообщил в телеграм-канале депутат Госдумы Андрей Альшевских, который отправил запрос в Следственный комитет (СК) России.

Альшевских рассказал, что познакомился с мамой погибшей девушки в студии телепередачи, посвященной смертельному ЧП, и с тех пор общается с ней и «поддерживает ее борьбу за справедливость». Он также опубликовал копию ответа на свой запрос в СК за подписью первого заместителя председателя ведомства Эдуарда Кабурнеева.

«Принимая во внимание, что уголовное дело... в настоящее время задержанного на территории Республики Беларусь Гусева А.В. расследуется в органах внутренних дел, копии обращений направлены по компетенции в Министерство внутренних дел Российской Федерации», — следует из ответа ведомства.

В Воронеже в смертельном ДТП заподозрили пьяного сына сотрудницы ФНС
Общество
Фото:ГУ МВД России по Воронежской области

Авария произошла в начале сентября. Автомобиль, за рулем которого находился Гусев, врезался в припаркованный прицеп грузовика. В салоне вместе с мужчиной была его подруга Валерия Султанова, она скончалась от полученных травм до приезда скорой помощи. Самого Гусева доставили в больницу, но он сбежал оттуда спустя четыре дня, сообщали «Вести Воронеж». В материале указывалось, что Гусев — сын сотрудницы регионального отделения ФНС. Baza писала, что мать Гусева занимает должность главного государственного налогового инспектора отдела урегулирования задолженности и обеспечения процедур банкротства в региональном управлении ФНС.

В местной Госавтоинспекции заключили, что к смертельной аварии привели действия водителя, то есть самого Гусева. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека), максимальное наказание — до 12 лет лишения свободы.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
ДТП Белоруссия смерть Воронеж ФНС халатность
Материалы по теме
Три человека пострадали в результате ДТП на юге Москвы
Общество
Чиновница, посоветовавшая удаленщикам «поработать на СВО», извинилась
Общество
В Челябинске 12 человек госпитализировали после ДТП с автобусом
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 ноября
EUR ЦБ: 90,79 (-0,72) Инвестиции, 22:31 Курс доллара на 28 ноября
USD ЦБ: 78,25 (-0,34) Инвестиции, 22:31
Что умеет видеоаналитика на производстве и в ретейле РБК х МТС Бизнес, 22:46
ЕП утвердил обязательство не признавать Крым и Донбасс российскими Политика, 22:43
«Динамо» проиграло «Зениту», но вышло в полуфинал Кубка России Спорт, 22:35
Национальные бизнес-обычаи и нюансы бизнес-этики Турции РБК и РЭЦ, 22:23
Панорамный лаунж, бассейн и комфорт: какое жилье появится в Москве РБК и TATE, 22:05
Самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в Архангельской области Общество, 21:54
Это на новый год: куда ездят отдыхать россияне РБК и Ozon Travel, 21:46
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Зеленский заявил, что проведет «важные переговоры» по урегулированию Политика, 21:41
МОК допустил Петросян и Гуменника на Олимпиаду-2026 Спорт, 21:32
В Финляндии задержали мужчину за незаконное пересечение границы из России Политика, 21:31
Венгерская MOL начала переговоры о покупке российской доли в NIS Бизнес, 21:30
Сверхсекретная база времен холодной войны: что посетить в Крыму РБК и ВТБ, 21:23
Топ-менеджеры «Европлана» не будут продавать свои акции Альфа-Банку Инвестиции, 21:19
Подозреваемый в смертельном ДТП сын сотрудницы ФНС задержан в Белоруссии Общество, 21:14