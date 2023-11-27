Дары «Востока»: как новая трасса улучшит жизнь россиян

Фото: ГК «Автодор»

Одним из самых масштабных проектов в инфраструктуре современной России стало строительство автомагистрали М-12 «Восток». Это оказалось возможным благодаря национальному проекту «Модернизация транспортной инфраструктуры», который реализуется по решению президента России. Новая дорога решает актуальную проблему загрузки российских трасс и автомагистралей. Она вольется также в состав большого транспортного маршрута «Россия».

Движение по трассе М-12 «Восток» уже открылось, причем на десять месяцев раньше запланированной даты. Участок, по которому на данный момент можно смело отправляться в путешествие, весьма внушительный — 415 км, это путь от Москвы до старинного и живописного Арзамаса. В ноябре на новой трассе зафиксировано свыше 3 млн проездов.

За первый месяц с открытия трассы до Арзамаса самым востребованным у водителей стал участок от Москвы до Электроуглей в обход Балашихи. Свой путь здесь проложили 770 тыс. автомобилистов. А в ноябре в Чувашской Республике открылся участок протяженностью более 150 км от города Шумерля до автодороги Р-241.

Кроме того, в ближайшее время, в декабре, по М-12 станет возможно добраться и до Казани. Автомобилисты смогут проехать эти 810 км, расстояние от Москвы до столицы Татарстана, всего за 6,5 вместо 12 часов.

К концу 2024 года по М-12 можно будет доехать до Екатеринбурга, а далее и до Тюмени. Таким образом, трасса обеспечит скоростное автосообщение между Московской, Владимирской, Нижегородской, Свердловской и Тюменской областями, республиками Татарстан, Башкортостан и Чувашия, Пермским краем.

Инфраструктурные детали

Гордостью инфраструктурного проекта стал уникальный вантовый мост через Оку, который возвели менее чем за два года. Его конструкция протяженностью почти 1,4 км состоит из пилонов, соединенных надежными стальными тросами. Этот объект, разработанный архитекторами из Санкт-Петербурга, стал площадкой для использования инноваций в мостостроении. К примеру, здесь была применена технология скользящей опалубки на одном из пилонов. Проще говоря, это большой 3D-принтер, который непрерывно бетонирует пилон. Технология существовала и раньше, но именно при строительстве мостов использовалась здесь впервые в стране. Примечательно, что еще строящийся мост стал своеобразным институтом: здесь проходило обучение студентов и проводились семинары для специалистов-дорожников и мостовиков по использованию новшеств.

Другой повод для гордости, связанный с мостом, — более половины компонентов его вантовой системы сделано в России, свыше 70% технологий, оборудования и программных продуктов отечественные. Только канат, который используется в вантовой системе, произведен не в нашей стране. Но и это поправимо: работы по разработке такого же мощного и надежного троса уже ведутся. Так что следующий вантовый мост в России будет на 100% импортозамещен.

В составе объектов (искусственных сооружений) М-12 есть и свои рекордсмены. Например, это самый длинный мост через реку Волга. Его протяженность составляет более 3,3 км. И цифра, которая практически в буквальном смысле кружит голову, — 50 м в высоту в русловом пролете. Для сравнения, это выше, чем 16-этажный дом.

Следующий мост автомагистрали М-12 и третий по протяженности — через реку Суру — соединит Нижегородскую область с Чувашией. Его длина — 930 м, а ширина — 25 м. Возведение моста существенно облегчит повседневность жителей Сергачского района Нижегородской области и Шумерлинского района Чувашии. Пока что они тратят в лучшем случае около двух часов, чтобы добраться из одного населенного пункта в другой, это крюк порядка 150 км. С запуском движения по мосту расстояние и время сократятся, на дорогу уйдет лишь несколько минут.

Автостопом по стране

Строительство трассы М-12 «Восток» в частности и меры нацпроекта «Модернизация транспортной инфраструктуры» в целом значительно расширят направления туризма в нашей стране. Поездки станут безопаснее и комфортнее, так как сильно сократится время в пути на автомобиле. Уже сейчас можно гораздо быстрее увидеть красоты и достопримечательности Нижегородской, Владимирской и Московской областей.

Фото: ГК «Автодор»

В Нижегородской области М-12 проходит недалеко от популярных туристических мест региона. Можно побывать в пушкинских местах — селе Большое Болдино, с которым связан самый продуктивный период в жизни классика русской литературы. Или заехать в удивительную Выксу. Мало того, что здесь находится старейший, богатый историей центр металлургии, так и к современному искусству тут также можно приобщиться. Или же посетить духовные объекты, например паломническо-туристический комплекс «Арзамас — Дивеево — Саров», место жизни и деяний православных святых.

Нижегородская область вообще богата на достопримечательности. Недостатка для впечатлений у туристов не будет. Это и арзамасские храмы, Мемориальный музей писателя Аркадия Гайдара или Мраморное озеро — живописный водоем недалеко от дороги Нижний Новгород — Муром, в окрестностях села Филинское Вачского района. Здесь можно отдохнуть в березовом лесу, созерцая небольшое, тихое озеро. На его берегу туристы увидят свидетельства прошлого — дивные бело-розовые пласты камня: когда-то тут был алебастровый карьер.

Не менее удивительна древнейшая Владимирская область, где гармонично сосуществуют языческие и православные святыни, древние города и остатки былых городищ, русские усадьбы, известные нам прежде всего по произведениям классиков. И конечно же, радует ни с чем не сравнимая природа Русской равнины.

Например, до Мурома, знакового для русской культуры города, можно теперь добраться по трассе всего за 2,5 часа. Далее — в село Карачарово: одна из его достопримечательностей — источник Ильи Муромца, откуда можно испить чистейшей воды. Здесь же находится купель, а в местном музее — гигантские пни, которые богатырь выкорчевывал своими руками. Один из них, по легенде, даже стал основанием острова, существующего до сих пор.

Кроме того, в Муроме находится православная святыня — мощи Петра и Февронии, а также множество церквей и монастырей.

Природа и человек

Трасса М-12 «Восток» пролегает по крупным природным зонам России. И строительство автомагистрали учитывает важнейшие экологические принципы бережного отношения к природе. Большое внимание флоре и фауне каждого региона уделялось на этапе проектирования. Например, для животных, которые то и дело норовят перебежать трассу, строят надземные переходы и туннели под землей. Эти объекты замаскированы под окружающую среду, что позволит сохранить единство среды обитания.

Фото: ГК «Автодор»

Три таких биоперехода уже находятся на протяжении первых 109 км трассы. Два из них совмещены с мостами, третий возвышается отдельно. Место выбрано с учетом многолетних троп передвижения животных.

На дороге установят также шумоизоляционные экраны от проезжающего транспорта, чтобы сохранить спокойствие обитателей леса. К слову, на протяжении М-12 до Казани 614 тыс. кв. м шумозащитных экранов обеспечат низкий уровень звука за пределами трассы.

Неизбежная при строительстве практически любой дороги вырубка деревьев компенсируется новыми посадками — по этой программе, во Владимирской области появится более 1 тыс. га нового леса.

Создатели автомагистрали позаботились и о водных ресурсах. На дороге есть 30 локальных очистных сооружений, которые собирают воду с проезжей части.

Но что насчет удобства самих автомобилистов? На трассе будут размещены многофункциональные зоны сервиса — МФЗ. Их главный принцип — «сначала отдохни, потом заправься». Когда водитель заезжает на территорию МФЗ, он передвигается по спланированному маршруту: сначала — стоянка и зоны для отдыха с кафе, магазином, спортивными и детскими площадками, а уже потом — выезд к заправочным станциям и на дорогу.

Такой принцип позволяет решить проблему с хаотичным пребыванием на автозаправках, когда водитель заправился, а потом идет выпить кофе и перекусить, пока остальные недовольно ждут своей очереди. В новых МФЗ такого можно избежать. Один пункт способен обслужить около 200 человек. А всего на этапе проектирования запланировано 32 такие многофункциональные зоны. Здесь, помимо самих заправок, будут кафе и столовые, места для выгула животных, душевые, стиральные машины и машины-сушилки.

Водителю, который передвигается на большие расстояния, примерно раз в 300–400 км необходим полноценный сервис. К моменту открытия автомобильной дороги М-12 до Казани на ней будут работать 16 комплексов.

Например, на 173 км М-12 во Владимирской области под Лакинском стоит первая в стране МФЗ с единым сервисным зданием. Это территория площадью почти 1,1 тыс. кв. м. Здесь расположены автозаправки, игровые и спортивные площадки, летние террасы. Есть супермаркет, аптека, комната матери и ребенка, просторные многочисленные туалеты, а также прачечные и душевые.

Ты не один

Но разговор о современной автомагистрали невозможен без упоминания интеллектуальных транспортных систем. Они служат базовой составляющей новых дорог и помогают быстрому и комфортному движению водителей. Это аппаратно-программный комплекс по выявлению дорожных событий с возможными негативными последствиями, которые, в свою очередь, приводят к ДТП.

Фото: ГК «Автодор»

На М-12 до Казани установят в общей сложности более 670 видеокамер с возможностью записи панорамных фото и видео, с функцией машинного зрения, которое в режиме реального времени выявляет такие инциденты, как выход человека на проезжую часть, остановка автомобиля, его движение задним ходом либо медленно движущееся транспортное средство. Кроме того, на М-12 установят 637 детекторов транспорта, фиксирующих проезд транспортного средства, его скорость, направление движения, тип, положение на полосе.

На дороге М-12 также появятся 29 метеостанций, которые позволяют круглосуточно собирать сведения о погоде, температуре воздуха и дорожного полотна.

В случае возникновения негативных ситуаций, влияющих на движение, предусмотрены автоматический вызов аварийного комиссара на место события, вывод для участников дорожного движения информации на табло переменной информации, а также вывод рекомендуемого скоростного режима на знаке переменной информации.

Всего на трассе М-12 до Казани будет действовать более 800 табло переменной информации и работать 27 экипажей аварийных комиссаров (сейчас на действующих участках 19 экипажей), что значительно быстрее разрешает все проблемные ситуации, которые могут возникнуть.