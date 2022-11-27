Новый год без корпоративов: как читатели РБК планируют провести праздники

Как и кого спрашивали

Онлайн-опрос проводился среди пользователей rbc.ru и подписчиков социальных сетей РБК в период с 15 по 25 ноября. В опросе приняли участие около 6 тыс. человек.

Вопросы о деталях празднования Нового года задавали только тем, кто ответил, что планирует его отмечать. Вопросы о деталях поездки — только тем, кто планирует путешествие на несколько дней.