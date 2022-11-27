Новый год без корпоративов: как читатели РБК планируют провести праздники

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Чёрная пятница! Скидки до −55% на РБК Pro
Лента новостей
Курс евро на 26 ноября
EUR ЦБ: 62,88 (+0,09) Инвестиции, 25 ноя, 16:30
Курс доллара на 26 ноября
USD ЦБ: 60,48 (+0,09) Инвестиции, 25 ноя, 16:30
Как районы Москвы влияют на воспитание сильной личности Телеканал, 11:40
В Кривом Роге сообщили о «серьезном разрушении» транспортного объекта Политика, 11:36
Готовы ли вы сменить работу: плюсы и минусы такого решения Pro, 11:34
Маск спрогнозировал достижение Twitter миллиарда пользователей в месяц Технологии и медиа, 11:32
Обзор главных гаджетов недели: iPhone 15, PlayStation 6 и другое Life, 11:29
МИД назвал Макея истинным другом России Политика, 11:19
Попробуйте ответить на вопросы ЕГЭ и набрать высший балл. Тест Специальный проект, 11:00
Самые большие скидки года
Скидки до 55% на подписку РБК Pro. Доступ ко всем материалам
Оформить подписку
В премиальных отелях горнолыжных курортов раскупили номера на Новый год Бизнес, 11:00
Дай себе пять: как простая привычка поможет вернуть уверенность в себе Pro, 11:00
Yomiuri узнала о планах «радикального» финансирования обороны в Японии Политика, 10:57
В центре Атланты при стрельбе погиб человек Общество, 10:49
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 10:44
ФИФА не будет наказывать игрока сборной Камеруна за бутсы с флагом России Спорт, 10:38
Почему инвесторы слепо верят в «сказочные» проекты — The Economist Pro, 10:30
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Общество ,  
0 

Новый год без корпоративов: как читатели РБК планируют провести праздники

Большинство читателей РБК планируют отмечать Новый год и дарить подарки, 41% не ждет корпоративов. Подробные результаты опроса — в инфографике РБК

Новый год без корпоративов: как читатели РБК планируют провести праздники Новый год без корпоративов: как читатели РБК планируют провести праздники Новый год без корпоративов: как читатели РБК планируют провести праздники Новый год без корпоративов: как читатели РБК планируют провести праздники Новый год без корпоративов: как читатели РБК планируют провести праздники Новый год без корпоративов: как читатели РБК планируют провести праздники Новый год без корпоративов: как читатели РБК планируют провести праздники Новый год без корпоративов: как читатели РБК планируют провести праздники Новый год без корпоративов: как читатели РБК планируют провести праздники Новый год без корпоративов: как читатели РБК планируют провести праздники Новый год без корпоративов: как читатели РБК планируют провести праздники

Как и кого спрашивали

Онлайн-опрос проводился среди пользователей rbc.ru и подписчиков социальных сетей РБК в период с 15 по 25 ноября. В опросе приняли участие около 6 тыс. человек.

Вопросы о деталях празднования Нового года задавали только тем, кто ответил, что планирует его отмечать. Вопросы о деталях поездки — только тем, кто планирует путешествие на несколько дней.

Теги
Новый год Опрос
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
В Москве украсят улицы, но откажутся от салютов и концертов на Новый год
Общество
Крым не вошел в число популярных локаций на Новый год по ранним броням
Бизнес
Импортеры заявили о риске дефицита текилы, бурбона и коньяка на Новый год
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter