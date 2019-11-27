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Минобороны предложило доплачивать контрактникам за службу в Крыму
Денежное довольствие военнослужащих по контракту предлагается увеличить на 10% в связи с ухудшением климатических условий и обострением экологической обстановки в местах дислокации воинских частей на полуострове
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Зарплаты контрактников, несущих военную службу на территории Крыма, должны быть увеличены в связи с ухудшением условий пребывания в местах дислокации. С таким предложением выступило Министерство обороны, проект разработанного им постановления правительства размещен на портале публикации проектов нормативных правовых актов.

Денежное довольствие военнослужащих, проходящих в Крыму военную службу по контракту, должно быть увеличено на 10%, поскольку территория полуострова относится к числу безводных местностей. Аналогичный статус сейчас имеют некоторые районы Дагестана, Калмыкии и Ростовской области.

В пояснительной записке к проекту постановления указывается на ухудшение климатических условий и обострение экологической обстановки в местах дислокации воинских частей в Крыму. Причиной этого в Минобороны называют прекращение Украиной подачи на полуостров днепровской воды по Северо-Крымскому каналу (СКК).

«До 2014 года СКК обеспечивал территорию Крыма на 80–87% объема забора воды, но несмотря на это проблема нехватки пресной воды сохранялась. В апреле 2014 года подача воды из реки Днепр на Крымский полуостров была полностью прекращена. Из-за небольшого количества осадков и бедной речной сети на территории Крыма стала наблюдаться нехватка пресной воды», — пишут авторы проекта.

Действующие правила расчета денежного довольствия контрактников предусматривают его увеличение в случаях, когда те проходят службу:

  • в пустынных или безводных местностях;
  • в высокогорье;
  • в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;
  • других местностях с неблагоприятными климатическими или экологическими условиями, в том числе отдаленных.

Постановление правительства, включающее Крым в число регионов, за службу в которых полагается доплата, планируется ввести в силу в апреле 2020 года.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Минобороны, Крым
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