Воздушное сообщение с Бангкоком парализовано

Власти Таиланда объявили о закрытии второго международного аэропорта в столице страны г.Бангкоке в результате действий десятков тысяч манифестантов от оппозиционного Народного союза за демократию (PAD), штурмом взявших вход в терминал аэропорта Дон Муанг.

По словам представителей властей, главный аэродром местных воздушных линий Дон Муанг был закрыт из-за опасений, что протестующие могут причинить вред пассажирам или самолетам.

Таиландские власти рассматривают возможность использования военно-воздушной базы вне столицы страны и уже дали указания аэропортам по всей стране быть готовым к принятию рейсов с измененным маршрутом следования. Закрытие аэропорта Дон Муанг полностью отрезало столицу Таиланда от воздушного сообщения, передает Associated Press.

Между тем сегодня ночью третий самолет компании "Трансаэро" вылетел из аэропорта Утапао (расположен в 140 км от Бангкока) в Санкт-Петербург с пассажирами на борту. Ранее сообщалось о вылете двух самолетов этой компании - в Москву и Екатеринбург.

Напомним, три самолета "Трансаэро" вылетели в Бангкок накануне утром - из Санкт-Петербурга, Москвы и Екатеринбурга. Соответствующая договоренность была достигнута с местными властями. По прилете все пассажиры были размещены в гостиницах.

Накануне международный аэропорт столицы Таиланда временно приостановил вылет всех самолетов из-за того, что оппозиция блокировала основную магистраль, ведущую к терминалу.