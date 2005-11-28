В Сомали пираты отпустили украинских моряков судна "Панагия", которых держали в плену более месяца. Президент Украины Виктор Ющенко позвонил 27 ноября экипажу и поздравил его членов с освобождением, сообщила РБК пресс-служба президента Украины.

Глава государства поблагодарил моряков за мужество и выдержку, проявленные в экстремальной ситуации, и пожелал скорейшего возвращения домой. Виктор Ющенко поблагодарил также дипломатические структуры и другие ведомства, которые занимались урегулированием этой проблемы.

Президент отметил, что Украина и в будущем будет принимать самые решительные меры для защиты прав и интересов своих сограждан за рубежом. В то же время он подчеркнул, что история с захватом заложников должна стать уроком для некоторых политиков, которые пытались использовать ее в свою пользу. "Существует устоявшаяся практика: до разрешения ситуации с освобождением заложников удерживаться от каких-либо публичных комментариев, чтобы не поставить под угрозу их жизнь и безопасность", - отметил глава государства.

В настоящее время все члены экипажа судна находятся в безопасности. Состояние их здоровья оценивается как удовлетворительное.

Как сообщалось ранее, судно "Панагия" было захвачено пиратами 18 октября в 90 милях от восточного побережья Сомали. Судно, которое шло под либерийским флагом, перевозило уголь из Южной Африки в Турцию. На борту судна находились 22 моряка, все они украинцы. Пираты требовали выкуп в размере 700 тыс. долл.

Ситуация с пиратством у берегов Сомали стала настолько плохой, что правительство страны на этой неделе подписало контракт с американской компанией, которая возьмется обеспечивать безопасность в территориальных водах Сомали, а заодно начнет тренировать местную береговую охрану.