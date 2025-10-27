 Перейти к основному контенту
0

В центре Петербурга загорелось здание «Лениздата»

Здание «Лениздата» было построено в 1964 году. Раньше там располагалось одно из крупнейших в СССР издательств — но сейчас большинство помещений сдано в аренду

В центре Петербурга загорелось здание «Лениздата»
Video

В центре Петербурга горит пятиэтажное здание на набережной Фонтанки, 59, сообщили в главке МЧС по городу. По данным из открытых источников, здесь располагается здание «Лениздата», известное также как Дом прессы.

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурному в 19:43 мск, уточнили в МЧС. О пострадавших не сообщается. «В здании размером 20 на 30 м горит обстановка», — говорится в сообщении. Пожарные уточняют площадь возгорания.

На месте — четыре единицы техники и два десятка спасателей.

Позднее в МЧС уточнили, что в пристройке площадью 40 кв. м происходило горение по всей площади. В 20:22 мск пожар ликвидирован, сообщили в ведомстве.

Здание «Лениздата» возведено в 1964 году. Изначально здесь размещались издательство Ленинградского обкома КПСС «Лениздат» — первое советское издательство — и редакции газет, выходивших в городе и области. Сейчас большинство помещений сдано в аренду.

По данным телеканала «78», пожар тушили по повышенному номеру сложности. Предварительно, в помещении, где начался пожар, находятся лаки и краски.

В феврале 2020 года на четвертом этаже БЦ «Лениздат» произошел пожар на площади 200 кв. м. С огнем боролись 71 спасатель и 20 единиц техники. Пятерых человек эвакуировали, они не пострадали.

