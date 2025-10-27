Россиян ждут трехдневные выходные ко Дню народного единства

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Три выходных, приуроченных ко Дню народного единства, ждут россиян со 2 по 4 ноября (с воскресенья по вторник).

Такой график связан с переносом выходного дня с субботы, 1 ноября, на понедельник, 3 ноября.

Перед этим граждан ожидает шестидневная рабочая неделя. Последний рабочий день на ней — суббота, 1 ноября — будет сокращен на час.

День народного единства — единственный осенний государственный праздник с выходным днем. Его ежегодно — с 2005 года — отмечают 4 ноября.

Праздник в нынешнем виде установлен с одной стороны в честь победы над поляками в 1612 году, с другой — для восстановления дореволюционного чествования Казанской иконы Божией Матери.

Всего в ноябре россиян ожидают 11 выходных и 19 рабочих дней.