Военная операция на Украине⁠,
0

Власти Башкирии сообщили о смерти 18-летнего участника военной операции

Сюжет
Военная операция на Украине
Виталий Свистунов
Виталий Свистунов (Фото: Администрация Белорецкого района / VK)

В ходе военной операции на Украине погиб 18-летний уроженец Башкирии Виталий Свистунов. Церемония прощания с ним состоялась 27 октября в селе Тирлянский, сообщили в администрации Белорецкого района республики.

Свистунов заключил контракт с Минобороны в апреле 2025 года и стал служить старшим стрелком мотострелкового взвода. Всего через месяц после начала службы — в мае — он погиб при выполнении боевого задания.

«Приносим искренние, глубокие соболезнования всем родным и близким Виталия Геннадьевича. Разделяем боль и горечь утраты», — сообщили в администрации.

Свистунов родился в 2007 году, окончил девять классов Тирлянской средней школы. Близкие отметили его доброту и общительность. Также известно, что молодой человек проявлял интерес к технике, всерьез увлекался автомобилями и мотоциклами.

Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
Военная операция на Украине Башкирия погибшие российские военные
