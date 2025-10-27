От Солнцестояния до аниме: роли «самого красивого мальчика XX века»

В возрасте 70 лет скончался актер Бьёрн Андресен. Его образ в фильме «Смерть в Венеции» вдохновил создателей манги и аниме, но для него стал тяжелым испытанием. Главные роли Андресена — в видео РБК

Бьёрн Йохан Андресен, шведский актер и музыкант, скончался на 71-году жизни. Больше всего он известен широкой публике по роли Тадзио, ставшей символом юной красоты и эфемерности, в фильме Лукино Висконти «Смерть в Венеции» (1971). Его образ оказал значительное влияние на мировую культуру — от европейского кино до японской манги и эстетики бисёнэн.

Андресен родился в Стокгольме, рано потерял мать и воспитывался бабушкой. Он впервые появился на экране 15 лет в фильме «En kärlekshistoria» («История любви», 1970), однако мировую известность ему принесла роль Тадзио — юного польского аристократа, ставшего объектом созерцания стареющего композитора в экранизации повести Томаса Манна. Премьера в Каннах сделала шестнадцатилетнего актера мировой сенсацией, а автор фильма Висконти назвал его «самым красивым мальчиком XX века».

Слава оказалась для него тяжелым испытанием. Андресен пережил навязчивое внимание прессы и поклонников, дистанцировался от киноиндустрии и посвятил себя музыке. Висконти он называл «хищником», который не заботился о чувствах юного актера, а про «Смерть в Венеции» говорил, что кинолента «порядочно подпортила ему жизнь». Он выступал как пианист и композитор, а также время от времени появлялся в фильмах и телепроектах в Швеции и Японии. Его японская поездка в 1970-х сделала его там суперзвездой, а позднее — вдохновением для целого поколения манга-художников, создавших эстетический тип «прекрасного юноши» (бисёнэн).

В 2000-х Андресен вновь напомнил о себе — сыграл в фильме «Солнцестояние» Ари Астера, где исполнил роль мистического культа, и в сериале «Прилив» (там Андресен изображал бездомного). Ткаже он появился в документальной ленте «The Most Beautiful Boy in the World» (2021), где откровенно рассказал о своем опыте, славе и личных утратax.

Бьерн был женат на поэтессе Сюзанне Роман. В этом браке появились на свет дочь Робин и сын Элвин, который однако умер от синдрома внезапной детской смерти в возрасте девяти месяцев. После его смерти Андресен впал в глубокую депрессию и позже признавался, что боролся с алкогольной зависимостью.