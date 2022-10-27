Папа римский предупредил священников, что «дьявол заходит через порно»

Франциск сказал, что искушению поддаются даже священники и монахини, и призвал удалить порнографические материалы со своих телефонов

Папа римский Франциск (Фото: Massimiliano Migliorato / CPP / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Порнография — порок, которому поддались множество людей, включая священников и монахинь, надо удалить подобные материалы со своего смартфона, чтобы не поддаться искушению. Об этом папа римский Франциск сказал, отвечая на вопросы священников, обучающихся в Риме. Расшифровка опубликована на сайте Ватикана.

«Дьявол заходит через это. И я не говорю о порнографии, сопряженной с преступлениями, вроде насилия над детьми: это уже признак вырождения. Но о «нормальной» порнографии», — сказал понтифик.

«Если вы можете удалить это со своих телефонов, удалите, чтобы не поддаться искушению. Если вы не можете удалить, то защищайтесь, чтобы не поддаться искушению. Говорю вам, это то, что ослабляет душу. Дьявол заходит через это», — продолжил Франциск. Он сказал, что эта проблема уже затронула священников, семинаристов, монахинь.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в августе говорил о популяризации греха в книгах и фильмах, хотя и не упоминал конкретно порнографию. Патриарх предупреждал, что через фильмы и книги происходит популяризация греха, что ведет к плачевным последствиям с психикой.

«Когда грех одет в красивые одежды и идет массовая его популяризация через кинематограф и литературу, у людей крышу сносит», — сказал Кирилл.