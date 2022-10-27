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Канделаки опровергла приостановку съемок комедийных шоу на ТНТ

Канделаки о сообщениях про остановку съемок комедийных шоу на ТНТ: «Шутки шутите?»
Baza ранее сообщил, что из-за отъезда комиков из России телеканал ТНТ приостановил съемки комедийных шоу. Канделаки в ответ анонсировала скорый выход нового сезона, который будет включать 60 новых проектов
Тина Канделаки
Тина Канделаки (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Телеканал ТНТ уже в эту пятницу презентует новый сезон, который будет включать 60 новых проектов, заявила в своем телеграм-канале заместитель гендиректора «Газпром-Медиа», и.о. директора телеканала ТНТ Тина Канделаки.

Так она ответила на информацию телеграм-канала Baza, который ранее сообщил, что из-за отъезда комиков из России телеканал приостановил съемки комедийных шоу «Comedy Баттл», «Импровизация», «Импровизация. Команды», «Где логика» и «Двое на миллион». Как уточнили источники канала, именно после прихода Канделаки на ТНТ было решено выпускать больше сериалов, а не комедийных шоу.

«Друзья, шутки шутите? Немного терпения, и вы всё узнаете: уже в эту пятницу у нас презентация нового сезона ТНТ, 60 новых проектов, ждите новостей», — написала в ответ Канделаки.

Позже Канделаки заявила, что информация о приостановке шоу не соответствует действительности. «Наши ведущие комики остались в стране и никуда не уехали: Паша Воля, Миша Галустян, Тимур Батрутдинов, Демис Карибидис, Марина Кравец и другие», — сообщила она.

Ведущий Comedy Club Павел Воля в своем телеграм-канале написал, что шоу продолжает работу.

РБК обратился за комментарием к ТНТ.

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ТНТ — флагманский телеканал холдинга «Газпром-Медиа» (доля аудитории от 14 до 44 лет в прошлом году — 8,23%). Большинство развлекательных проектов на нем было запущено при бывшем руководителе Романе Петренко, в том числе Comedy Club, «Импровизация», «Где логика», «Дом-2», «Универ», «Счастливы вместе», «Битва экстрасенсов», «Наша Russia» и др.

Канделаки была назначена и.о. директора ТНТ в минувшем феврале, после ухода Петренко. До этого она курировала работу развлекательных телеканалов «Газпром-Медиа». Помимо ТНТ это ТВ-3, «Пятница», «2х2» и другие.

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Илья Пламенев Илья Пламенев, Евгения Стогова Евгения Стогова
ТНТ Тина Канделаки комедия Шоу телеканал
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