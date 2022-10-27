Ученые предложили антибиотики после секса для профилактики сифилиса

Ученые из Франции и США: антибиотики после незащищенного секса могут предотвратить сифилис

Исследования показали, что таблетка доксициклина, принятая в течение 72 часов после незащищенного сексуального контакта, значительно снижает риск заражения сифилисом, гонореей и хламидиозом

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Ученые считают, что прием доксициклина (антибиотик тетрациклиновой группы широкого спектра действия, включен в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов Минздрава. — РБК) после сексуального контакта снижает вероятность заражения сифилисом, гонореей и хламидиозом, пишет Financial Times (FT).

Проведенное летом в США исследование показало, что одна доза антибиотика, принятая в течение 72 часов после незащищенного контакта, более чем на 60% снижает риск развития этих заболеваний среди пациентов из группы риска. Согласно ВОЗ, в группу риска для инфекций, передающихся половым путем (ИППП), входят работники секс-индустрии, практикующие гомосексуальные половые контакты мужчины, а также некоторые категории подростков и беременных.

На этой неделе результаты похожего исследования опубликовала группа ученых, профинансированная Французским агентством по исследованиям в области ВИЧ/СПИДа и вирусных гепатитов. Она пришла к выводу, что доксициклин и вакцины от серотипа B менингококковой инфекции одинаково эффективны при предотвращении бактериальных ИППП — как вместе, так и при раздельном приеме. По мнению директора агентства Яздана Язданпаны, это открытие должно привести к корректировке рекомендаций по профилактике сифилиса, гонореи и хламидиоза по всему миру.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ), в США число зафиксированных случаев сифилиса в прошлом году достигло максимума за более чем 70 лет, 171 тыс. Директор подразделения ЦКПЗ по заболеваниям, передающимся половым путем, Леандро Мена на прошлой неделе заявил FT, что в США налицо кризис репродуктивного здоровья.