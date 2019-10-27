Лесовоз на Урале врезался в трубу и оставил без газа город

Лесовоз на Урале врезался в трубу и оставил без газа город

Лесовоз в Североуральске повредил газопровод диаметром 426 мм, оставив без газоснабжения жителей города, поселков Черёмухово, Калья и Третий Северный

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Вечером в Свердловской области газоснабжения были лишены свыше 37 тыс. человек, об этом сообщает «Облгазета.ru».

По данным издания, лесовоз 27 октября около 18:27 (16:27 мск) повредил участок диаметром 426 мм в городе Североуральске и оставил без подачи ресурса 2825 жилых домов и две котельные города, а также поселки Черёмухово, Калья и Третий Северный.

Как заявили в управлении МЧС по региону, восстановить газоснабжение служба должна к 12:00 (10:00 мск) следующего дня. В ведомстве также заверили, что поврежденный участок газопровода перекрыт и угроза взрыва ликвидирована. Всего в ремонтных работах задействованы 21 человек и шесть единиц техники МЧС.

В результате инцидента городская мэрия созвала срочное совещание, где обсуждает вопрос о переводе котельных на резервное топливо.

Ранее 9 октября в Москве рейсовый автобус повредил магистральный газопровод жилого дома в Перовском проезде. Сотрудникам МЧС удалось оперативно локализовать утечку газа и избежать возгорания.