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На Украине фильм о войне в Донбассе провалился в прокате
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На Украине фильм о войне в Донбассе провалился в прокате
Общество, 17:18
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На Украине фильм о войне в Донбассе провалился в прокате

Украинский фильм «Позывной «Бандерас», премьера которого прошла 11 октября, провалился в прокате по итогам первых недель показа. Об этом свидетельствуют данные бокс-офиса на сайте «Кино-театр.ua».

Сюжет фильма рассказывает об украинском военнослужащем, принимающем участие в конфликте на востоке страны и пытающемся предотвратить диверсии, угрожающие мирному населению. Бюджет боевика составил 40 млн грн (более $1,4 млн). Вместе с тем к настоящему моменту в прокате он собрал лишь 753,5 тыс. грн. Из общего бюджета фильма, как сообщало издание «Гордон», половину выделил украинский бюджет — 19,6 млн грн.

Режиссер фильма — гражданин Грузии Заза Буадзе, в 2017 году снявший фильм «Червоный», рассказывающий о командире УПА, (Украинская повстанческая армия, организация запрещена в России) Даниле Червоном, попавшем в ГУЛАГ в 1947 году. При бюджете в 20 млн грн за время проката фильм собрал на Украине 2,5 млн грн.

Сценарист фильма «Позывной «Бандерас» Сергей Дзюба в своем Facebook 15 октября сообщил, что «фильм готовятся снять с проката из-за плохих сборов». При этом он обвинил в этом прокатчиков, которые «пытаются скрыть фильм». «Призываю всех распространять информацию о фильме и идти в кинотеатры! Вместе победим! Никто кроме нас! Прошу репост!» — написал он.

Теги: Фильм
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