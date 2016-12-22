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На Украине вступил в силу закон о равенстве мужчин и женщин в армии
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На Украине вступил в силу закон о равенстве мужчин и женщин в армии
Общество, 10:28
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На Украине вступил в силу закон о равенстве мужчин и женщин в армии
Принятый ранее на Украине закон о равенстве мужчин и женщин при прохождении службы в Вооруженных силах вступил в силу. Документ установил как равенство возможностей, так и равенство ответственности мужчин и женщин в армии
Женское подразделение на параде в честь Дня независимости Украины (Фото: Петр Сивков / ТАСС)

В субботу, 27 октября, на Украине вступил в силу закон об обеспечении равенства прав и возможностей мужчин и женщин при прохождении службы в армии и других воинских формированиях.

Закон был подписан президентом Петром Порошенко 12 октября, Верховная Рада приняла документ в окончательной редакции 6 октября.

В тексте документа говорится, что он вступает в силу через десять дней после официальной публикации.

Как заявляла ранее пресс-служба главы украинского государства, реализация закона будет способствовать повышению уровня правовой защиты военнослужащих-женщин, а также увеличению их количества на воинской службе.

Закон предоставил равные возможности женщинам и мужчинам для подписания контракта и прохождения службы в украинской армии. ​Он также закрепил принцип, по которому женщины могут занимать те же должности и получать те же воинские звания, что и мужчины. Вместе с тем военнослужащие — женщины получили и равных с мужчинами круг обязанностей, а также одинаковый с ними уровень ответственности при прохождении воинской службы.

По действовавшему ранее законодательству женщины могли находиться на военной службе до достижения ими сорокалетнего возраста. По новому закону, они, как и мужчины, смогут служить до 45 лет на должностях рядовых и сержантов, а женщины из высшего офицерского состава смогут проходить службу до 60 лет.

Женщин — военнослужащих теперь можно назначать в суточный наряд, однако при этом закон требует соблюдать законодательство об охране материнства и детства.

Закон снял ограничения на прохождения женщинами службы в запасе: теперь от военных сборов в обязательном порядке освобождаются не все женщины, а только беременные. Законодатели также уравняли предельный возраст нахождения в запасе мужчин и женщин — 65 лет. Ранее женщин отправляли в отставку по достижению ими возраста 50 лет, что мешало им получать новые воинские звания и зарабатывать более высокую пенсию.

Выступая 14 октября, в День защитника Украины, Порошенко заявил, что в Вооруженных силах страны проходят службу 55 тыс. женщин.

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: Закон , Армия , гендерное равенство
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