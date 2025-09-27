Ураган «Умберто» в Атлантике усилился до четвертой категории

Ураган «Умберто» в Карибском бассейне достиг четвертой категории, скорость ветра составляет около 230 км/ч. Ожидается дальнейшее усиление и опасные волны у ряда островов

Ураган «Умберто», активизировавшийся в атлантическом регионе, достиг четвертой категории по шкале Саффира—Симпсона (где пятая — наивысшая) и продолжает усиливаться, сообщила пресс-служба Национального центра США по наблюдению за ураганами (NHC).

Его скорость составляет около 230 км/ч, ураган продолжает движение в северо-западном направлении со скоростью 11 км/ч. В течение выходных ожидается дальнейшее усиление ветра.

Центр урагана находится примерно в 690 км к северо-востоку от Северных Подветренных островов и представляет угрозу прежде всего для судоходства и прибрежных районов Карибского региона.

В эти выходные вызванные «Умберто» волны начнут затрагивать части

Северных Подветренных островов, Виргинских островов, Пуэрто-Рико и

Бермудских островов и могут создать опасные условия, добавили в пресс-службе.

Шторм начал формироваться в центральной части Атлантики и быстро набрал силу. 25 сентября «Умберто» классифицировали как тропический шторм, но вскоре он преодолел порог урагана. 26 сентября он получил первую категорию силы по шкале Саффира-Симпсона, но вскоре взлетел до четвертой категории.

Это уже третий атлантический ураган сезона, при этом эксперты отмечают возможность формирования поблизости еще одного урагана — «Имельда». Сезон ураганов в Атлантике продлится до 30 ноября.

Ураганы — одно из самых разрушительных природных явлений в Карибском регионе, регулярно формирующиеся в сезон с июня по ноябрь. Иногда они достигают максимальной, пятой категории по шкале Саффира—Симпсона, с ветрами свыше 252 км/ч. Пик активности обычно приходится на август и сентябрь, когда теплая вода Атлантики питает формирование самых опасных циклонов.