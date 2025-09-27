 Перейти к основному контенту
Эксклюзивы РБК⁠,
0

Член совета при главе Бурятии предложила «резервацию индейцев» на Байкале

Сюжет
Эксклюзивы РБК
На Байкале можно было бы создать «резервацию» по типу индейской в США, в которой власти бы платили местным жителям за проживание там и за очистку берегов от мусора, заявила член общественного совета при главе Бурятии
Усть-Баргузин
Усть-Баргузин (Фото: Алексей Даничев / РИА Новости)

В районах, прилегающих к Байкалу, можно было бы создать резервацию по примеру индейской в США, заявила РБК член общественного совета представителей байкальских районов при главе Бурятии Галина Арсеньева.

Таким она видит один из вариантов решения ситуации с «байкальской правовой аномалией», когда из-за особого охранного статуса озера и правовых коллизий местные жители оказались лишены многих вещей, например, частной собственности. В такой резервации государство могло бы платить местным жителям за проживание, а они бы поддерживали чистоту озера и убирали мусор, считает Арсеньева. «Никто не будет так бережно относиться к Байкалу, как это делает местное население», — подчеркивает она.

«Байкальской правовой аномалией» называют ситуацию с населенными пунктами в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории. Для этой зоны действует особое законодательство, кроме того, из-за изменений в Лесном, Земельном, Водном кодексах возникают многочисленные коллизии. Это все приводит к тому, что в этой зоне запрещена частная собственность, там нельзя отремонтировать и построить новые дороги, построить очистные сооружения, селезащиту, расширить кладбища. В целом это касается почти 140 тыс. человек в Иркутской области и Бурятии. Как утверждает член общественного совета представителей байкальских районов при главе Бурятии, это приводит к оттоку местного населения.

По мнению Арсеньевой, которая живет в селе Усть-Баргузин (входит в Центральную экологическую зону), в качестве дополнительных вариантов можно также сократить территорию этой зоны либо вывести населенные пункты из ее границ.

Однако экологи считают, что изменение Центральной экологической зоны негативно скажется на природоохранном статусе Байкала. Они предлагают ряд других поправок в законодательство для того, чтобы решить вопрос с «байкальской правовой аномалией».

Подробнее о том, что такое «байкальская правовая аномалия» и какие решения предлагают власти, жители и экологи, — читайте в подписке РБК

Авторы
Теги
Мария Лисицына Мария Лисицына
Байкал Бурятия Иркутская область резервация
