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Взрыв на заправке в Дагестане. Видео
На АЗС в Махачкале произошел взрыв с последующим возгоранием, на момент публикации известно о четырех погибших.
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