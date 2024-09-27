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«Аббатство Даунтон», «Гарри Поттер» и другие фильмы с Мэгги Смит. Видео

27 сентября в возрасте 89 лет скончалась английская актриса Маргарет (Мэгги) Смит. Современный зритель знает ее по ролям Минервы Макгонагалл в фильмах о Гарри Поттере и Вайолет Кроули в сериале «Аббатство Даунтон». Ее актерская карьера насчитывает десятки работ, это в том числе роли в фильмах «Смерть на Ниле», «Комната с видом», «Квартет».

«Аббатство Даунтон», «Гарри Поттер» и другие фильмы с Мэгги Смит. Видео
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