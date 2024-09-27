Наоми Кэмпбэлл запретили быть попечителем благотворительного фонда
Супермодели Наоми Кэмпбэлл на пять лет запретили быть попечителем благотворительной организации из-за финансовых нарушений, сообщает The Guardian.
Кэмпбэлл основала благотворительный фонд Fashion for Relief для борьбы с бедностью в 2005 году, но вырученные им средства не всегда шли на указанные цели. Как установила Комиссия по благотворительности в Британии, за пять лет с 2016 года Fashion for Relief собрала около £4,8 млн от серии показов мод, и на выплаты грантов благотворительным организациям-партнерам после учета стоимости мероприятий и других расходов пошло менее £390 тыс.
Остальные средства были потрачены на роскошные гостиничные номера, авиабилеты, спа-процедуры, личную безопасность и сигареты для Кэмпбелл и другие цели, сообщила комиссия.
Другой попечитель благотворительной организации Бьянка Хеллмич, которая получила от фонда более £300 тыс. в виде незаконных гонораров и командировочных, отстранена от попечительства в благотворительной организации на девять лет. Еще одна попечительница, Вероника Чоу, не сможет заниматься благотворительностью четыре года.
Комиссия заявила, что с момента основания фонда отмечались беспорядочное управление финансами и хаотичное ведение документации.
Расследование в отношении Fashion for Relief начали в 2021 году. Одним из подозрительных эпизодов была задержка с выплатой организации Save the Children: в 2017-м в ее пользу собрали £375 тыс., но были выплачены не все средства, остаток в £147 тыс. заплатили временные менеджеры, пришедшие в фонд после начала расследования и отстранения Кэмпбэлл и Хеллмич от управления. Новые руководители выявили неплатежеспособность фонда. В итоге организация была закрыта.
Супермодель заявила, что не контролировала благотворительную деятельность, она находилась под управлением другого человека, передает Sky News.
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