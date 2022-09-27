Умер музыковед Лев Гинзбург

В Москве умер музыковед и музыкальный критик Лев Гинзбург. Он был автором многочисленных публикаций, книг и передач о музыкантах и музыке, организатором гастролей советских музыкантов за рубежом

Лев Гинзбург (Фото: ФГБУ «РГМЦ»)

Умер музыковед, музыкальный критик Лев Гинзбург, ему был 91 год, сообщаетжурнал «Музыкальная жизнь».

Лев Гинзбург — сын советского пианиста и педагога Григория Гинзбурга. В 1953 году он окончил Историко-архивный институт в Москве, после выпуска четыре года работал научным сотрудником Государственного центрального музея музыкальной культуры имени Глинки.

Более 40 лет работал в журнале «Музыкальная жизнь», где он был руководителем иностранного отдела, а затем заместителем главного редактора. Параллельно работал со множеством других изданий — «Советская музыка», «Правда», «Советская культура», «Труд», писал для зарубежных изданий. С 1963 года Лев Гинзбург выпускал ежегодник «Музыкальный календарь», который с 1970 года выходил под названием «В мире музыки».

Лев Гинзбург — автор около 30 книг и брошюр по истории музыки, написал около 2000 статей, рецензий, интервью, эссе в советских, российских и иностранных газетах и журналах. Также писал аннотации к концертным программам, грампластинкам и компакт-дискам; статьи для в музыкальных энциклопедий и справочников, изданных в России, Швеции, Великобритании, США и других странах. Вместе со своим постоянным соавтором Яковом Платеком написал ряд книг под псевдонимом М. Яковлев. В том числе — энциклопедию «Современные пианисты» о пианистах XX века и биографию композитора Тихона Хренникова «Его выбрало время», книги «Джордж Гершвин», «Феликс Мендельсон» и другие.

Был автором сценариев и консультантов документальных фильмов о музыке и музыкантах, снятых в России и Великобритании, вел радио- и телепередачи, был первым музыкальным комментатором советского телевидения (1962–1967).

С конца 1980-х годов Гинзбург занимался также организацией гастролей российских артистов за рубежом и зарубежных артистов — в России. В 1994–2002 годах он был заместителем гендиректора агентства «Госконцерт», с 2002 года — начальником иностранного отдела Московской филармонии.

Среди крупных мероприятий, организованных и проведенных с его участием — Фестиваль советской музыки в США и ответный Фестиваль американской музыки в СССР в 1990 году. На этих проектах он выступал координатором проекта с советской стороны. Отвечал за музыкальную часть российской программы ЭКСПО-2000 в Ганновере, участвовал в организации фестиваля Europalia в Бельгии, посвященный искусству России (1994–1995).