Глава ВОЗ сообщил о поступающих по СМС угрозах

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус сообщил The Washington Post, что в связи с пандемией коронавируса начал получать сообщения с угрозами.

«Много сообщений с угрозами жизни, угрозы направляют прямо посредством СМС. Не знаю, откуда у них мой номер», — сказал он. Как пишет газета, в доме Гебрейесуса установлена сигнализация, а сотрудники ВОЗ призывают его нанять охрану.

Гебрейесус не уточнил, от кого именно поступают угрозы, и когда они начали приходить.

WP отмечает, что глава ВОЗ ранее критиковал власти Эритреи из-за конфликта в регионе Тыдрай, где, по данным ООН, миллионы перемещенных лиц «живут в атмосфере постоянного страха и страдают от недоедания». Гебрейесус родом из этого региона, он выражал обеспокоенность, что Тыдрай «находится фактически в блокаде». Аддис-Абеба в ответ призвала ВОЗ провести расследование в отношении Гебрейесуса на предмет возможного нарушения им должностных полномочий и вмешательства во внутренние дела Эфиопии.

Гебрейесус считает, что ему небезопасно возвращаться на родину. «Но что такого я сказал о Тыграе? Я просто говорю правду», — отметил он.

Помимо этого, глава ВОЗ оказал давление на Китай с тем, чтобы страна возобновила расследование происхождения коронавируса. Гебрейесус также призывал Пекин отказаться от стратегии «нулевого ковида», которая включает в себя жесткие меры: отслеживание социальных контактов граждан, изоляцию, строгий карантин и ограничения на поездки.