Дорожные камеры начали привлекать к выявлению поддельных техосмотров

Дорожные камеры позволяют установить, что автомобиль в день проведения техосмотра действительно находился на пункте ТО. Если нарушение подтвердят по итогам проверки, диагностическую карту аннулируют

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ГИБДД начала применять дорожные камеры для обнаружения незаконно выданных диагностических карт, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-центр МВД.

Карты оформляются по итогам прохождения техосмотра в информационной системе ЕАИСТО МВД. Как сообщили в полиции, решения об их аннулировании подтверждаются «необходимыми доказательствами», в том числе анализом записей камер видеонаблюдения, согласно которым автоматические комплексы не зафиксировали автомобиль в районе пункта техосмотра. Фото машины и технического эксперта на пункте ТО обязательны; но некоторые фирмы оформляют карты на машины без посещения пунктов при помощи фотомонтажа. Если проверка выявит нарушения, карту аннулируют.

Инспекторы также применяют данные Ространснадзора для выявления поддельных техосмотров. Ведомство заявило, что по запросу МВД предоставляет информацию о местонахождении в определенный период автобуса либо грузового транспортного средства, перевозящего опасные грузы, на основании данных ГЛОНАСС.

По данным ведомства, с начала года было аннулировано более 25 тыс. диагностических карт.

В марте в МВД говорили, что пока не планируют использовать дорожные камеры, чтобы штрафовать автомобилистов за езду без техосмотра. В этом месяце в России вступили в силу новые поправки в КоАП, согласно которым штраф за управление автомобилем без оформленной диагностической карты повысили до 2 тыс. рублей. Инспекторы могут выписывать постановление за езду без техосмотра не более одного раза в сутки.

В апреле в Госдуме подготовили поправки к закону «Об автодорогах и дорожной деятельности», которые предлагают ограничить использование дорожных камер - устанавливать их в определенных местах: на аварийно-опасных участках дорог, выделенных полосах, перекрестках, пешеходных переходах, в местах ведения дорожных работ.