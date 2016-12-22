На крупнейшем нефтеперерабатывающем заводе в Ярославле произошел пожар

На крупнейшем нефтеперерабатывающем заводе Северного региона России «Славнефть-ЯНОС», который находится в Ярославле, загорелась установка по переработке нефтяных фракций. Об этом РБК сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по региону.
Как уточнили агентству «Интерфакс» в оперативном штабе, возгоранию был присвоен наивысший, третий ранг сложности. По информации представителя штаба, в результате происшествия никто не пострадал.
В 19:55 мск открытое горение на НПЗ, как рассказали РБК спасатели, было ликвидировано. Затем эту информацию подтвердили в пресс-службе «Славнефть-ЯНОС». «В 19:20 мск на установке каталитического крекинга 1А1М произошло возгорание. Оно было оперативно ликвидировано. Площадь составила около 40 кв. м, пострадавших нет», — заявили представители предприятия, отметив, что в настоящее время на заводе ведется охлаждение оборудования.
При этом источник «РИА Новости» ранее сообщал, что по предварительным данным, возгорание произошло на 150 кв. м.
Причиной пожара, по информации представителя оперативного штаба, могло стать короткое замыкание в оборудовании установки. По предварительным данным ее основа не пострадала и подлежит восстановлению, указал собеседник «Интерфакса».