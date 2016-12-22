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На крупнейшем нефтеперерабатывающем заводе в Ярославле произошел пожар
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На крупнейшем нефтеперерабатывающем заводе в Ярославле произошел пожар
Общество, 20:47
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На крупнейшем нефтеперерабатывающем заводе в Ярославле произошел пожар

На крупнейшем нефтеперерабатывающем заводе Северного региона России «Славнефть-ЯНОС», который находится в Ярославле, загорелась установка по переработке нефтяных фракций. Об этом РБК сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по региону.

Как уточнили агентству «Интерфакс» в оперативном штабе, возгоранию был присвоен наивысший, третий ранг сложности. По информации представителя штаба, в результате происшествия никто не пострадал.

В 19:55 мск открытое горение на НПЗ, как рассказали РБК спасатели, было ликвидировано. Затем эту информацию подтвердили в пресс-службе «Славнефть-ЯНОС». «В 19:20 мск на установке каталитического крекинга 1А1М произошло возгорание. Оно было оперативно ликвидировано. Площадь составила около 40 кв. м, пострадавших нет», — заявили представители предприятия, отметив, что в настоящее время на заводе ведется охлаждение оборудования.

При этом источник «РИА Новости» ранее сообщал, что по предварительным данным, возгорание произошло на ​150 кв. м.

Причиной пожара, по информации представителя оперативного штаба, могло стать короткое замыкание в оборудовании установки. По предварительным данным ее основа не пострадала и подлежит восстановлению, указал собеседник «Интерфакса».

Теги: Ярославль , Пожар , нефтеперерабатывающий завод
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