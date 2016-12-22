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Большинство жителей деревень выразили недовольство качеством медпомощи
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Большинство жителей деревень выразили недовольство качеством медпомощи
Общество, 17:46
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Большинство жителей деревень выразили недовольство качеством медпомощи

Из 2,8 тыс. опрошенных жителей малых населенных пунктов в 81 российском регионе только 15% не высказали никакого недовольства качеством медпомощи. Об этом свидетельствуют поступившие в РБК результаты опроса активистов Общероссийского народного фронта (ОНФ).

Большинство участников опроса, как рассказали в ОНФ, называли различные недостатки в работе медорганизаций в своих поселениях. При этом один человек мог озвучить сразу несколько претензий.

Большинство жалоб от сельских жителей, согласно опросу, ОНФ получил относительно качества медицинских услуг. Так 35% заявили о том, что в их населенном пункте не хватает врачей-специалистов нужного профиля. Еще 23% респондентов рассказали об отсутствии необходимого медоборудования, 9% поделились тем, что они испытывают сложности при постановке диагноза, а 7% человек возмущены плохими санитарно-гигиеническими условиями.

Помимо этого, 4% жителей малых населенных пунктов сообщили активистам, что они неоднократно были вынуждены покупать за свой счет бинты, шприцы и прочие медицинские материалы, еще 1%, согласно результатам исследования, столкнулись с тем, что им навязывали платные услуги. 2% опрошенных рассказали, что в месте, где они живут, на медицинскую помощь можно рассчитывать только в определенное время недели (не во все будние дни), а 7% сказали, что в их населенном пункте медорганизация закрыта.

Путин призвал вернуть больницы в поселки и деревни
Общество

В целом же о невозможности добраться до медицинских организаций активистам сообщили 50 человек, еще 191 пожаловался на то, что попасть в больницу он может только благодаря личному транспорту. В общем, проблема транспортной доступности, как указывается в опросе ОНФ, актуальна для 8,5% респондентов.

Врачи скорой помощи, по словам 669 селян, приезжают к ним вовремя (быстрее, чем за 20 минут). Дольше этого времени оперативную медицинскую помощь ждут 4% опрошенных (402 человека), 446 респондентам (16%) приходилось делать это больше часа, 136 человек (5%) ожидали скорую более двух часов, а к 12 пациентам медики на вызов так и не приехали.

РБК направил запрос в Минздрав.

Ранее президент России Владимир Путин, выступая 1 марта с посланием Федеральному собранию, призвал местные власти вернуть больницы в поселки и деревни. Медицинские учреждения были закрыты из-за оптимизации сети больниц в России.

В связи с этим российский лидер предложил открыть до 2020 года фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории в населенных пунктах с населением от 100 до 2 тыс. человек. Для поселений, где живут меньше 100 человек, Путин поручил в те же сроки организовать специальные мобильные медицинские комплексы — «автомобили с повышенной проходимостью, со всем необходимым диагностическим оборудованием».

Теги: ОНФ , медицина , здравоохранение
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