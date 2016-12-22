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МВД возбудило дело против владелицы банка «Жилкредит»
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МВД возбудило дело против владелицы банка «Жилкредит»
Общество, 13:30
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МВД возбудило дело против владелицы банка «Жилкредит»
Полиция возбудила уголовное дело против владелицы банка «Жилкредит» Анны Рибицкой. Ранее ее обвинили в посредничестве при передаче взятки бывшему замглавы ФСИН Олегу Коршунову. Рибицкая уехала из России
Фото: Владислав Шатило / РБК

Столичная полиция расследует уголовное дело о мошенничестве в отношении владелицы банка «Жилкредит» Анны Рибицкой. Копия постановления о возбуждении дела есть в распоряжении РБК, ее подлинность подтвердил источник в правоохранительных органах.

Дело 13 сентября возбудило следственное управление УВД по Восточному округу Москвы. По версии следствия, в течение четырех лет (с 5 октября 2012 года по 2 ноября 2016 года) Рибицкая заключала с одним из вкладчиков банка договоры займа под проценты, их общая сумма превысила 1 млн руб. Впоследствии она заплатила своему кредитору проценты, однако саму одолженную сумму не вернула, следует из постановления. Следствие считает, что Рибицкая ввела бизнесмена в заблуждение, выполнять обязательства по договорам не собиралась, а ее целью изначально было хищение.

Возбуждение дела на прошлой неделе утвердила столичная прокуратура, сообщил источник. РБК направил запрос в ГУ МВД по столицы.

Рибицкая уже проходит по одному уголовному делу — ранее Следственный комитет обвинил ее в посредничестве при передаче взятки (ст. 291.1 УК) бывшему заместителю директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Олегу Коршунову. По версии следствия, Коршунов вместе с замначальника управления тылового обеспечения ФСИН Светланой Алексеевой требовал выплат от предпринимательницы Марины Дюковой, которая по завышенной цене поставляла службе сахар и автомобильное топливо. Сумма взятки, которую требовали у Дюковой, составляла 10% от суммы контрактов — около 40 млн руб, считает следствие. Рибицкая передавала предпринимательнице требования чиновников ФСИН, полагает СКР.

В рамках дела Коршунова Басманный суд в апреле этого года арестовал Рибицкую, сообщила РБК пресс-секретарь инстанции Юнона Царева. Мера пресечения избрана ей заочно: обвиняемая уехала из России. Адвокат Рибицкой Святослав Щербинин в беседе с РБК отказался комментировать позицию своей доверительницы по обоим уголовным делам.

Рибицкая — единственная владелица​ «Жилкредита», следует из данных на сайте ЦБ. Банк был основан в 1992 году и, по данным «Интерфакс-ЦЭА», занимает 452-е место в России по размеру активов.

Автор: Маргарита Алехина.
Теги: Олег Коршунов , ФСИН , Коррупция , Банки
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