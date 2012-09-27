Киднеппера из Ростова-на-Дону ранее судили за убийство

Предприниматель Александр Максимов, подозреваемый в похищении 9-летней Даши Поповой с целью получения выкупа, ранее отбывал уголовное наказание за убийство женщины. Об этом РБК сообщил источник в правоохранительных органах. Первая судимость станет отягчающим обстоятельством в процессе по делу о похищении ребенка.

Фото: ИТАР-ТАСС

Преступник похитил школьницу прямо из подъезда жилого дома 19 сентября. А.Максимов намеревался выйти на связь с родителями девочки и потребовать выкуп. Злоумышленник задолжал 500 тыс. руб. знакомому бизнесмену, крупно проигравшись в казино.

В поисках Д.Поповой участвовал весь личный состав донской полиции, а также свыше 20 тыс. волонтеров. Все эти дни А.Максимов удерживал ребенка на заднем сиденье или в багажнике своего автомобиля. Очевидцы заметили его машину у рынка "Алмаз" на окраине Ростова-на-Дону и сообщили в полицию. Сотрудники правоохранительных органов прибыли на место инцидента и обнаружили пропавшую девочку.

Преступник скрылся с места происшествия, но был задержан сотрудниками МВД спустя полчаса. Решается вопрос об избрании для него меры пресечения.