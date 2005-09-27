"Матери Беслана" пытаются прекратить аферу Грабового

Комитет "Матери Беслана" обратился к Генеральному прокурору Владимиру Устинову с просьбой привлечь к ответственности "целителя" Григория Грабового.

Как сообщает телекомпания НТВ, вышеупомянутый "лекарь" пообещал воскресить детей, которые погибли во время прошлогоднего теракта в Беслане. При этом он заключил письменные договора с некоторыми из матерей, взяв за свои услуги по 1000 евро с каждой. Воскресить детей "целитель" пообещал к 15 октября.

В заявлении комитета деятельность Грабового названа "циничной" и расценивается как "мошенничество и спекуляция на чувствах женщин, потерявших своих близких".

Обращение к прокурору напоминает, что в середине сентября в Москве состоялся съезд последователей Грабового, в котором приняли участие руководители и члены комитета "Матери Беслана". По мнению авторов заявления, на женщин, переживших трагедию, было оказано серьезное психологическое воздействие, и это стало причиной их обращения к Грабовому.

Сам "целитель" во вторник собрал пресс-конференцию и заявил, что не брал денег с бесланских матерей. Как сообщает "Эхо Москвы", он привел с собой главу комитета Сусанну Дудиеву, которая заявила, что "современные технологии позволяют воскрешать людей".

Отметим, сразу после теракта в Беслане появились люди, которые пытались нажиться на трагедии. Например, в Ростове уже через 4 дня после трагических событий объявились мошенники, которые ходили по квартирам и собирали вещи и деньги якобы для оказания материальной помощи пострадавшим.