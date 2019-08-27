В аэропорту Пекина задымился Airbus с пассажирами

Клубы дыма повалили из лайнера авиакомпании Air China в тот момент, когда пассажиры садились в него, чтобы вылететь из Пекина в Токио

Лайнер Airbus A330 (Фото: Eric Gaillard / Reuters)

Лайнер Airbus A330 авиакомпании Air China окутался дымом в аэропорту Пекина, когда пассажиры уже проходили на посадку, чтобы вылететь в Токио, сообщает японская телекомпания NHK.

На опубликованных в социальных сетях видео можно увидеть дымящийся самолет, стоящий у здания аэровокзала и соединенный с ним посадочным рукавом.

Авиакомпания Air China на своей странице в сети Weibo сообщила, что дым пошел из грузового отсека, а экипаж самолета сразу после его появления принял противопожарные меры и эвакуировал пассажиров.

«Точные причины происшествия в настоящее время выясняются», — говорится в сообщении Air China.