Digital-сериал Михаила Зыгаря 1939 live. Первая серия на РБК

За неделю до годовщины начала Второй мировой войны студия «История будущего» Михаила Зыгаря запускает проект 1939 live — о том, как выглядели бы новости того времени, если бы существовали социальные сети

Первая серия проекта 1939 live посвящена послу Германии в СССР Фридриху-Вернеру фон дер Шуленбургу, члену Национал-социалистической партии Германии, тем не менее никогда не испытывавшему симпатий к Адольфу Гитлеру.