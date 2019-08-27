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Bristol-Myers Squibb $55 (+14,35%) прогноз Финам к 19.08.20 Купить
Акрон ₽5 600 (+18,95%) прогноз ВТБ Капитал к 26.08.20 Купить
Walt Disney $150 (+10,25%) прогноз Credit Suisse к 07.08.20 Купить
Детский мир ₽120 (+34,08%) прогноз ВТБ Капитал к 21.08.20 Купить
Bank of New York Mellon $46 (+11,98%) прогноз Wells Fargo Securities к 22.08.20 Купить
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Digital-сериал Михаила Зыгаря 1939 live. Первая серия на РБК
За неделю до годовщины начала Второй мировой войны студия «История будущего» Михаила Зыгаря запускает проект 1939 live — о том, как выглядели бы новости того времени, если бы существовали социальные сети
Первая серия проекта 1939 live посвящена послу Германии в СССР Фридриху-Вернеру фон дер Шуленбургу, члену Национал-социалистической партии Германии, тем не менее никогда не испытывавшему симпатий к Адольфу Гитлеру.
Теги: видео, Первая мировая война, мультимедиа, Digital, видео РБК
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