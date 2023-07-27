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Бывшей московской судье дали девять лет колонии по делу о взятке

Мосгорсуд приговорил экс-судью Кондрат к девяти годам колонии по делу о взятке
Судью Кондрат обвиняли в том, что она убеждала коллегу принять взятку и лично ее передала. Подсудимая настаивает, что по просьбе коллеги передала ей деньги на покупку квартиры, а дело сфальсифицировано следствием
Елена Кондрат в зале суда
Елена Кондрат в зале суда (Фото: moscowcourts / Telegram)

Мосгорсуд приговорил бывшую судью Елену Кондрат к девяти годам колонии общего режима и штрафу за посредничество при получении крупной взятки, сообщила в телеграм-канале пресс-служба московских судов.

Согласно выводам следствия, в 2020 году Кондрат рассказала своей коллеге — судье Арбитражного суда Елене Махалкиной, что к ней обратились лица, готовые передать $50 тыс. за решение по рассматриваемому последней делу. Затем во время разговоров по телефону и личных встреч Кондрат убеждала судью принять нужное решение, а сама решила стать посредником при передаче взятки. Коллега обратилась в правоохранительные органы, дача взятки прошла под контролем оперативников.

Сумму штрафа Кондрат назначили в 20-кратном размере от суммы взятки — более 77 млн руб.

Бывшей московской судье дали девять лет колонии по делу о взятке
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Кондрат свою вину не признала. Она говорила, что передала Махалкиной не взятку, а деньги на покупку квартиры, которые та попросила ей одолжить. Махалкина сначала поддержала версию Кондрат, но через три месяца изменила показания. Адвокаты настаивали, что она сама попалась на взятке и ради сотрудничества с оперативниками подставила Кондрат. «Чтобы Махалкину перевели в разряд свидетелей, она согласилась на такую гнусную вещь, как замануха», — считает бывшая судья. По ее мнению, уголовное дело против нее сфальсифицировано следствием.

Она также рассказала, что у следствия возникли претензии к ее сыну Николаю. Его обвинили в заказном убийстве, а также подготовке нескольких покушений, в том числе на жизнь Махалкиной. Дело против него слушается с февраля 2023-го в Мособлсуде. Один из давших на него показания уже отказался от своих слов, сообщила Кондрат.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Мосгорсуд Москва взятка коррупция суд
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