Умер один из ведущих солистов оперы Мариинского театра Юрий Марусин

Марусину было 76 лет. Одна из самых известных работ оперного певца — образ Германа в «Пиковой даме» Чайковского

Юрий Марусин (Фото: Юрий Белинский / ТАСС)

Один из ведущих солистов оперы Мариинского театра, народный артист России Юрий Марусин умер на 77-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба театра.

«Петербургская публика, все любители музыки сохранят о выдающемся артисте долгую и благодарную память. [Художественный руководитель и гендиректор театра] Валерий Гергиев и коллектив Мариинского театра выражают глубокие соболезнования родным и близким артиста», — говорится в сообщении.

О дате и месте прощания сообщат позднее.

Юрий Марусин родился 8 декабря 1945 года в городе Кизел на Урале, работал на шахте. В 1975 году окончил Ленинградскую государственную консерваторию им. Н.А. Римского-Корсакова. С 1977 по 1978 год стажировался в «Ла Скала» в Милане.

С 1980 года он стал солистом Мариинского театра. Одна из самых известных работ оперного певца — образ Германа в «Пиковой даме» Чайковского. В этой партии он выступал во Франции, Испании, Великобритании, Германии, США и других странах.

Он также исполнял классический итальянский оперный репертуар. Так, Марусин пел арию Герцога из «Риголетто» в третьем туре Международного конкурса им. Виотти в Верчелли и завоевал первую премию и золотую медаль.

Всего Марусин исполнил 69 партий, среди них: Самозванец в «Борисе Годунове», Голицын и Андрей Хованский в «Хованщине», Ленский в «Евгении Онегине», Андрей в «Мазепе», Алексей в «Игроке». Помимо этого он преподавал вокал в Санкт-Петербургской консерватории.

В 1983 году ему присвоили звание народного артиста РСФСР, в 2008 году его наградили орденом Почета.