В Воронеже неизвестные исписали автомобили горожан буквой Z

Полиция начала проверку после нескольких заявлений от местных жителей. В правительстве действия тех, кто изрисовал машины, назвали провокацией, направленной на дискредитацию вооруженных сил, и заявили о поддержке спецоперации

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Полиция устанавливает неизвестных, которые исписали несколько легковых автомобилей в Воронеже, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по региону. В полицию поступило несколько заявлений от местных жителей.

«Проводится процессуальная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.

Telegram-каналы Baza и «Мой и твой Воронеж» публикуют фото испорченных автомобилей, на которых краской нарисована буква Z — символ российской специальной военной операции на Украине. По данным второго из двух каналов, пострадали более 100 машин.

Правительство Воронежской области в Telegram уточняет, что неизвестные разрисовали символикой спецоперации автомобили на Южно-Моравской улице. Там назвали случившееся «гнусной провокацией, направленной прежде всего на дискредитацию Вооруженных сил РФ». Власти региона «безоговорочно и всецело поддерживают решение президента и мнение большинства населения России о необходимости проведения СВО и ее цели», заверили в правительстве.