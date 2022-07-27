В Воронеже неизвестные исписали автомобили горожан буквой Z
Полиция устанавливает неизвестных, которые исписали несколько легковых автомобилей в Воронеже, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по региону. В полицию поступило несколько заявлений от местных жителей.
«Проводится процессуальная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.
Telegram-каналы Baza и «Мой и твой Воронеж» публикуют фото испорченных автомобилей, на которых краской нарисована буква Z — символ российской специальной военной операции на Украине. По данным второго из двух каналов, пострадали более 100 машин.
Правительство Воронежской области в Telegram уточняет, что неизвестные разрисовали символикой спецоперации автомобили на Южно-Моравской улице. Там назвали случившееся «гнусной провокацией, направленной прежде всего на дискредитацию Вооруженных сил РФ». Власти региона «безоговорочно и всецело поддерживают решение президента и мнение большинства населения России о необходимости проведения СВО и ее цели», заверили в правительстве.