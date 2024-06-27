Хинштейн потребовал проверку после «схода» в Сызрани из-за цыган

Хинштейн потребовал проверку после «схода» из-за драки с цыганами в Сызрани

Правоохранительные органы обратили внимание на конфликт жителей Сызрани с цыганами только после огласки в соцсетях, написал Хинштейн. Горожане потребовали отставки главы местной полиции из-за «бездействия»

Александр Хинштейн (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн (депутат от Самарской области) призвал провести внутреннюю проверку из-за «бездействия правоохранительных органов» после драки с цыганами в Сызрани.

Инцидент произошел 16 июня, однако вечером 25 июня жители города вышли на, по словам депутата, «народный сход», требуя действий от правоохранителей.

«Правоохранительные органы заинтересовались делом только после широкой огласки в социальных сетях. А что было бы, если б этот инцидент не «всплыл» в информационном поле? <...> Считаю необходимым провести внутреннюю проверку и выяснить, кто без громкого пендаля со стороны общественности не может поднять свою пятую точку со стула, чтоб начать выполнять свою работу», — написал Хинштейн в телеграм-канале.

Как сообщалось в телеграм-канале информационного центра Следственного комитета, цыгане в Сыграни «систематически совершают противоправные действия», в частности, незаконно занимают пустующие дома на одной из улиц, нелегально подключаются к электроснабжению и «ведут антисоциальный образ жизни».

По данным следователей, в середине июня они попытались забрать велосипед у мальчика, после чего напали на его родителей и избили. Издание «Волга ньюс» писало со ссылкой на очевидцев, что нападавших было 14, они приехали на машинах без номеров, а в качестве оружия использовали деревянные бруски и электрошокеры. По факту произошедшего завели уголовное дело по ст. 115 УК («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»).

Местные жители, недовольные «бездействием» правоохранителей, потребовали отставки главы городской полиции, писал 63.ru. Вечером во вторник, 25 июня, они пришли в поселок Западный, где живет глава цыганской автономии, у них произошел разговор на повышенных тонах с силовиками. После этого люди разошлись.

Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил 26 июня, что взял ситуацию на контроль, и «тех, кто угрожает безопасности наших жителей, ждет максимально жесткое наказание».