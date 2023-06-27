Режиссера Сергея Попова госпитализировали после драки в Москве

Известного по сериалам «Фурцева. Легенда о Екатерине» и «Выхожу тебя искать» режиссера Сергея Попова госпитализировали с травмой головы после драки на юге Москвы. «112» пишет, что у него выявили сотрясение мозга

Режиссер Сергей Попов (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

Режиссера Сергея Попова госпитализировали с травмой головы после драки на юге Москвы, сообщают ТАСС и «Известия» со ссылкой на источники.

По данным «Известий», 48-летний режиссер получил во время съемок, когда один из охранников ударил его. «На какое-то время Попов потерял сознание. Ему вызвали бригаду скорой помощи, которая доставила его в больницу», — рассказал источник.

Собеседник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что инцидент произошел в понедельник на Варшавском шоссе. По его словам, между Поповым и неизвестным произошел конфликт, переросший в драку.

В пресс-службе столичного ГУ МВД агентству подтвердили, что в полицию 27 июня поступила информация о госпитализации мужчины, однако его личность раскрывать не стали. «По предварительным данным, он получил телесные повреждения 26 июня в ходе конфликта с неизвестными на юге столицы», — сообщили в главке.

По данным телеграм-канала «112», после госпитализации режиссеру поставили диагноз сотрясение головного мозга. В настоящее время врачи выясняют, насколько травма тяжелая.