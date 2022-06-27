Умер выросший в сиротском приюте и ставший владельцем Ray Ban миллиардер

Forbes в реальном времени оценивал состояние Леонардо дель Веккьо и его семьи в $24,8 млрд, Bloomberg — в $24,1 млрд

Леонардо дель Веккио (Фото: Getty Images)

Итальянский миллиардер Леонардо дель Веккьо, крупнейший акционер и глава холдинга EssilorLuxottica, скончался в возрасте 87 лет. О его смерти сообщила сама компания, которой принадлежит, в частности, знаменитый бренд Ray Ban.

Эксперты журнала Forbes в реальном времени оценивали состояние дель Веккьо и его семьи в $24,8 млрд, Bloomberg — в $24,1 млрд. Дель Веккьо, как отмечает Bloomberg, рос в бедности, а когда ему исполнилось семь лет, мать вынуждена была отправить его в сиротский приют, где он и вырос.

В 1960 году дель Веккьо запустил бизнес по производству оправ для очков, а в 1961 году основал в городке Агордо на севере Италии компанию Luxottica. Первоначально в ней работало около десятка человек, однако затем компания начала расти и превратилась в одного из крупнейших производителей корректирующих и солнцезащитных очков. В 1999 году Luxottica за $640 млн приобрела производителя очков Ray Ban.

В 2017 году французский холдинг Essilor International SA купил Luxottica Group SpA за 22,8 млрд евро. Объединенная компания EssilorLuxottica стала лидером на рынке, а дель Веккьо, владевший ранее 62% Luxottica, стал крупнейшим акционером нового холдинга, контролируя около трети его акций.

По итогам первого квартала 2022 года выручка EssilorLuxottica составила €5,6 млрд (+38% к тому же периоду 2021 года).