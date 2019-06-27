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МАК назвал причины крушения Ан-148 «Саратовских авиалиний» в Подмосковье
К крушению АН-148 «Саратовских авиалиний» в феврале 2018 года привели действия экипажа в сочетании с конструктивными особенностями этих самолетов и низкой культурой авиационной безопасности в компании. Тогда погиб 71 человек
Фото: Наталья Дмитрак / ТАСС

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) завершил расследование катастрофы Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии» 2018 года. Итоговый отчет (*.pdf) опубликован на сайте организации.

В выводах комиссии говорится, что одной из причин катастрофы стали ошибочные действия экипажа на этапе набора высоты, сопряженные с недостоверными показаниями приборной скорости из-за обледенения приемников полного давления (ППД).

В совокупности это «привело к потере контроля за параметрами полета самолета, переводу его на пикирование и столкновению с землей», говорится в документе.

Эксперты МАКа также перечислили факторы, которые способствовали такому развитию событий. Среди них — действия пилотов, конструктивные особенности самолета Ан-148, а также «низкая культура безопасности полетов в авиакомпании», говорится в документе.

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В частности, при подготовке к полету экипаж спешил из-за позднего прибытия самолета с предыдущего рейса и попытки «нагнать» время, из-за чего не включил обогрев ППД перед взлетом.

Помимо этого, экипаж испытывал «повышенное психоэмоциональное напряжение» на заключительном этапе полета. Из-за этого пилоты не смогли разобраться в причинах колебаний значений скорости и принимали неверные решения.

МАК указывает, что индивидуальные психологические особенности пилотов в стрессовой ситуации вышли на первый план. Капитан воздушного судна не смог правильно отреагировать «на правильные подсказки и действия второго пилота», указано в отчете.

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Конструктивные особенности самолета Ан-148 предусматривают ограничения на продолжительность работы обогрева ППД на земле, из-за чего процедура по проверке их работы переносится на время непосредственно перед началом разбега. Это, в свою очередь, создает риски для пропуска этой операции экипажами, указывает МАК.

Низкая культура безопасности полетов в авиакомпании заключалась в систематической практике невнесения в бортовой журнал выявленных в полете отказов техники, а также в том, что при выявлении данных о других случаях несвоевременного включения пилотами обогрева ППД авиакомпания не предпринимала необходимых мер, говорится в заключении комиссии.

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Кроме того, у авиакомпании отсутствуют критерии для оценки потери работоспособности пилотов в психологическом плане и есть большая задолженность по ежегодным дополнительным отпускам за работу в особых условиях. Последнее обстоятельство «могло привести к накоплению усталости и негативно повлиять на работоспособность капитана воздушного судна», указывает МАК.

Самолет Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии», выполнявший перелет по маршруту Москва — Орск, пропал с радаров после взлета из аэропорта Домодедово 11 февраля 2018 года. Самолет упал в Раменском районе Подмосковья, недалеко от села Степановское. Все 65 пассажиров и шесть членов экипажа погибли.

После катастрофы «Саратовские авиалинии» лишились сертификата эксплуатанта. Авиакомпания подавала заявку в Росавиацию на создание нового перевозчика с тем же названием, но позже передумала. Глава Росавиации Александр Нерадько позднее уточнил, что авиакомпания может получить новый сертификат эксплуатанта в случае обновления парка самолетов и изменения подходов к безопасности.

Автор: Наталья Демченко
Теги: Ан-148, Катастрофа, «Саратовские авиалинии»
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