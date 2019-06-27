МАК назвал причины крушения Ан-148 «Саратовских авиалиний» в Подмосковье

В частности, при подготовке к полету экипаж спешил из-за позднего прибытия самолета с предыдущего рейса и попытки «нагнать» время, из-за чего не включил обогрев ППД перед взлетом.
Помимо этого, экипаж испытывал «повышенное психоэмоциональное напряжение» на заключительном этапе полета. Из-за этого пилоты не смогли разобраться в причинах колебаний значений скорости и принимали неверные решения.
МАК указывает, что индивидуальные психологические особенности пилотов в стрессовой ситуации вышли на первый план. Капитан воздушного судна не смог правильно отреагировать «на правильные подсказки и действия второго пилота», указано в отчете.
Конструктивные особенности самолета Ан-148 предусматривают ограничения на продолжительность работы обогрева ППД на земле, из-за чего процедура по проверке их работы переносится на время непосредственно перед началом разбега. Это, в свою очередь, создает риски для пропуска этой операции экипажами, указывает МАК.
Низкая культура безопасности полетов в авиакомпании заключалась в систематической практике невнесения в бортовой журнал выявленных в полете отказов техники, а также в том, что при выявлении данных о других случаях несвоевременного включения пилотами обогрева ППД авиакомпания не предпринимала необходимых мер, говорится в заключении комиссии.
Кроме того, у авиакомпании отсутствуют критерии для оценки потери работоспособности пилотов в психологическом плане и есть большая задолженность по ежегодным дополнительным отпускам за работу в особых условиях. Последнее обстоятельство «могло привести к накоплению усталости и негативно повлиять на работоспособность капитана воздушного судна», указывает МАК.
Самолет Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии», выполнявший перелет по маршруту Москва — Орск, пропал с радаров после взлета из аэропорта Домодедово 11 февраля 2018 года. Самолет упал в Раменском районе Подмосковья, недалеко от села Степановское. Все 65 пассажиров и шесть членов экипажа погибли.
После катастрофы «Саратовские авиалинии» лишились сертификата эксплуатанта. Авиакомпания подавала заявку в Росавиацию на создание нового перевозчика с тем же названием, но позже передумала. Глава Росавиации Александр Нерадько позднее уточнил, что авиакомпания может получить новый сертификат эксплуатанта в случае обновления парка самолетов и изменения подходов к безопасности.