МАК назвал причины крушения Ан-148 «Саратовских авиалиний» в Подмосковье

К крушению АН-148 «Саратовских авиалиний» в феврале 2018 года привели действия экипажа в сочетании с конструктивными особенностями этих самолетов и низкой культурой авиационной безопасности в компании. Тогда погиб 71 человек

Фото: Наталья Дмитрак / ТАСС

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) завершил расследование катастрофы Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии» 2018 года. Итоговый отчет (*.pdf) опубликован на сайте организации.

В выводах комиссии говорится, что одной из причин катастрофы стали ошибочные действия экипажа на этапе набора высоты, сопряженные с недостоверными показаниями приборной скорости из-за обледенения приемников полного давления (ППД).

В совокупности это «привело к потере контроля за параметрами полета самолета, переводу его на пикирование и столкновению с землей», говорится в документе.

Эксперты МАКа также перечислили факторы, которые способствовали такому развитию событий. Среди них — действия пилотов, конструктивные особенности самолета Ан-148, а также «низкая культура безопасности полетов в авиакомпании», говорится в документе.