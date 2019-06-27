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UnitedHealth $305 (+24,56%) прогноз Oppenheimer к 16.01.20
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Террорист-смертник устроил взрыв в столице Туниса
По данным СМИ, взрыв прогремел в центре города Тунис неподалеку от французского посольства, а целью террориста был полицейский автомобиль
Фото: Hassene Dridi / AP

Мощный взрыв случился в центре столицы Туниса, сообщает France24. По данным тунисского портала Realities Online, это произошло неподалеку от посольства Франции.

По предварительным данным, причиной взрыва мог быть теракт. Агентство Anadolu со ссылкой на очевидцев сообщает, что взрыв устроил террорист-смертник, а целью атаки был полицейский автомобиль. Оно также утверждает, что один сотрудник полиции погиб, а несколько человек получили ранения.

«По словам свидетелей, второй террорист-смертник находится на свободе», — предупреждает Anadolu. 

Портал Tunisie numerique подтверждает информацию о подрыве смертника, по его данным двое полицейских были ранены. По данным France Press, в результате атаки травмы получили несколько полицейских и гражданское лицо.

Материал дополняется

Автор: Евгений Калюков
Теги: Тунис
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