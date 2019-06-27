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Умер лидер рок-группы «Високосный год»
Илье Калинникову было 46 лет. Именно его авторству принадлежат хиты «Метро», «Лучшая песня о любви», «Тихий огонек» и другие
Илья Калинников (Фото: visokosniygod / vk)

Умер лидер и основатель подмосковной рок-группы «Високосный год» Илья Калинников. Об этом директор группы Алексей Кан сообщил на своей странице в Facebook, передает ТАСС. Также об этом пишет музыкальный критик Борис Барабанов в «Коммерсанте». Калинникову было 46 лет.

По словам Кана, музыкант скончался еще 25 июня. «Причиной смерти стала остановка сердца», — заметил он, уточнив, что лидер «Високосного года» умер в одной из московских больниц. Остальных причин и обстоятельств произошедшего директор группы не рассказал. Где состоится прощание и где будет похоронен музыкант, Кан также не уточнил.

Группа «Високосный год» появилась в конце 1980-х годов. В ее состав, помимо Калинникова, тогда вошли Дмитрий Гугучкин (соло-гитара), Илья Сосницкий (клавиши) и Павел Серяков (бас-гитара). Позже к группе присоединился Дмитрий Кукушкин (баян, гитара).

Широкую популярность музыкантам принесло их выступление на «Рождественских встречах» Аллы Пугачевой в 2000 году. В том же году группа выпустила свой первый и единственный альбом «Который возвращается», ставший впоследствии платиновым. Именно на нем поместились все хиты группы, в том числе, «Лучшая песня о любви», «Метро», «Шестой день осени» и «Тихий огонек».

Последняя в 2001 году стала главной темой в сериале «Дальнобойщики», а в следующем году Калинникову вручили «Золотую звезду «Авторадио». В 2014 году «Високосный Год» выступил на фестивале «Нашествие».

В последние годы, отметил Кан, лидер «Високосного года» практически свел свою публичную активность к нулю, «продемонстрировав еще один талант: самостоятельно управлять своим творчеством и своей судьбой, быть по-настоящему независимым музыкантом».

Автор: Евгения Маляренко
Теги: музыкант
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