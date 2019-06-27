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Оборонный банк попросит субсидию из бюджета на обучение военных бизнесу
Промсвязьбанк попросит субсидию на переобучение бывших военных бизнесу. Затраты на обучение военных могут составить до 128 млн руб. в год, подсчитал РБК. Эксперты сомневаются, что военные готовы стать предпринимателями
Фото: Андрей Любимов / РБК

Как банк переобучит военных

Промсвязьбанк запустит образовательный проект по вовлечению бывших военнослужащих в предпринимательство. Банк будет обучать увольняющихся в запас офицеров основам малого бизнеса, рассказал РБК старший вице-президент — директор дирекции среднего и малого бизнеса банка Александр Чернощекин.

Проект стартует с 2020 года, предполагается, что на него будут выделены правительственные субсидии, но обучающиеся также будут платить какую-то часть за курс. Размер субсидии Чернощекин не раскрыл.

Пока программа «не проработана досконально, но Минобороны отреагировало на нее позитивно», заверяет Чернощекин. РБК направил запрос в Минобороны.

Как будут проходить курсы

В каких-то городах отставные военные смогут посещать курсы лично, а в каких-то они будут доступны только онлайн, рассказал Чернощекин. Стандартный курс на подобные тематики — 10–12 занятий. Длиться он будет примерно три месяца.

«По завершении курса возможно включение в программу государственной поддержки предпринимательства, гранты или снижение процентной ставки. Возможно, гарантия региональных фондов поддержки предпринимательства», — заметил Чернощекин. Помимо военных банк в перспективе планирует обучать и членов их семей, в том числе жен.

Сколько стоит обучить военных бизнесу

У Промсвязьбанка уже был опыт участия в образовательных проектах для будущих предпринимателей. В среднем затраты на одного человека обходились в 30–40 тыс. руб., заявили в банке.

Попробовать себя в предпринимательстве могут примерно 30% военных, полагают в ПСБ. «Мы проводили опросы среди служащих мотострелковой дивизии [в опросе участвовали 170 человек], и выяснили что почти треть из них, 32%, готовы идти на курсы и мечтают об открытии своего бизнеса после ухода со службы, и еще 23% хотят пройти обучение по основам предпринимательской деятельности», — рассказал Чернощекин.

В 2015 году военный эксперт Виктор Мураховский на основе опубликованной военной статистики подсчитал, что в России около 198 тыс. генералов и офицеров и 53 тыс. прапорщиков и мичманов — в сумме 251 тыс. человек. Ежегодно увольняется в запас примерно 4% от общего числа военных, рассказал РБК главный редактор журнала «Воздушно-космический рубеж» Михаил Ходаренок. Потенциальная целевая аудитория курсов будет составлять около 10 тыс. военных в год. Из них, как предполагают в банке на основе опросов, 3,2 тыс., могут рассмотреть возможность открыть свое дело.

Если исходить из того, что курсы могли бы быть интересны такому количеству людей, а стоимость курсов составляет 30-40 тыс. руб., стоимость обучения военных может составить 96–128 млн руб.

В Великобритании обучение военных предпринимательству стартовало с 2010 года. Тогда государством был запущен фонд грантов на старт бизнеса для военных пенсионеров объемом 5 млн фунтов.

Заработает ли программа

Военные не готовы работать предпринимателями, полагает доцент института отраслевого менеджмента РАНХиГС Олег Филиппов. «У них другой склад ума, они привыкли пользоваться всевозможными льготами и поддержкой», — замечает он. Он также подчеркнул, что сейчас доля малого бизнеса на рынке самая маленькая за последние 20 лет. «Зато до максимума выросла доля банкротств в этом секторе. И думаю, даже если программа заработает и ее выпускники начнут открывать бизнес, в 90% это закончится банкротством», — резюмировал Филиппов.

Такого рода программы российское правительство уже пробовало реализовывать в начале 1990-х годов для офицеров, уходящих в запас, отмечает руководитель департамента социологии Высшей школы экономики Александр Чепуренко. «Опыт тех лет показал, что предприниматели из офицеров получаются очень разные. Есть положительные стороны: спокойное отношение к риску, умение командовать людьми. Есть факторы, которые ослабляют их предпринимательские способности: военные привыкли жить по приказу», — рассказал он.

По его мнению, курсы будут эффективнее, если они будут завершаться конкурсом бизнес-планов, который будут судить действующие предприниматели, «бизнес-ангелы» и т.д. Чтобы у начинающих бизнесменов появилась возможность получить финансирование. «Иначе они придут в банк, а какие у них есть гарантии? Ничего, кроме открытого взгляда и честного офицерского слова», — заметил Чепуренко.

Отдельно Чепуренко заметил, что в стране не лучшая ситуация с малым бизнесом — покупательская способность последние пять лет падает, в декабре 2018 года аналитики Альфа-банка зафиксировали самые пессимистичные ожидания представителей малого бизнеса за трехлетнюю историю измерений.

Автор: Полина Звездина, Михаил Нестеркин
Теги: Минобороны, Промсвязьбанк, военные
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