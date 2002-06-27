"Идущие вместе" грозят писателю Сорокину судом "за порнографию"

Судебное разбирательство грозит известному российскому писателю Владимиру Сорокину. Автора ряда нашумевших книг, возможно, обвинят в распространении порнографии.

По сообщению радиостанции "Эхо Москвы", прокуратура уже дала "добро" на возбуждение уголовного дела по соответствующей статье Уголовного кодекса.

В правоохранительные органы обратился пожилой человек, который утверждал, что пришел в шок от сцены в одном из произведений Сорокина (речь шла о сексуальном контакте между Хрущевым и Сталиным). В некоторых средствах массовой информации даже утверждалось, что писатель был задержан. Однако в интервью радиостанции сам Владимир Сорокин заявил, что общался с милицией только по телефону. А в издательстве "Ad Marginem", которое выпустило его книгу, сообщили, что недовольный заявитель представляет организацию "Идущие вместе" – ту самую, которая проводит различные мероприятия под лозунгами поддержки президента России.

Сегодня активисты организации намерены провести сразу несколько акций, посвященных Владимиру Сорокину. Так, они планируют передать министру культуры книги Сорокина, а перед памятником Чехову будут просить прощения за "современное состояние отечественной литературы". Какова будет реакция воплощенного в камне классика, предсказать сложно, но тот факт, что действия "Идущих вместе" в результате лишь рекламируют творчество Владимира Сорокина, сомнений не вызывает.