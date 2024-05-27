 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Девять машин загорелись на штрафстоянке в Мытищах. Видео

Девять машин загорелись на штрафстоянке в Мытищах

Девять машин загорелись на штрафстоянке в Мытищах. Видео
Video

На штрафной стоянке в Мытищах загорелись девять автомобилей, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС. На кадрах видно, как над стоянкой поднимаются клубы дыма, огнем охвачены несколько автомобилей. От некоторых машин на кадрах остался целым только корпус.

Штрафстоянка находится на улице Борисовка. Неподалеку от нее есть жилые дома. Пожар тушили восемь пожарных и два пожарных автомобиля.

Сухогруз врезался в мост в Ростове-на-Дону. Видео

Названы победители Каннского кинофестиваля.

Ники Минаж задержали в голландском аэропорту. Видео

Чем Лукашенко угостил Путина. Подробности

«Получили урок». Мантуров – об уходе Boeing и Airbus

Зеленский призвал Байдена и Си Цзиньпина на саммит по Украине

Как выбрать вино. Простые советы эксперта

На дивидендном рынке интрига — сколько заплатит одна компания?

Подборка лучших сыров под белое вино

5 вещей, которые нельзя делать, когда пользуетесь Wi-Fi в публичном месте

Как обменять акции Yandex N.V. Инструкция для тех, кто покупал в России

Фонды денежного рынка vs. накопительные счета. Что выгоднее?

Самые популярные книги о вине у россиян. Подборка
Теги
Автомобили пожары Мытищи Московская область МЧС
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 25 мая
EUR ЦБ: 97,1 (-0,78) Инвестиции, 24 мая, 17:19 Курс доллара на 25 мая
USD ЦБ: 89,7 (-0,55) Инвестиции, 24 мая, 17:19
Как устроен современный цифровой автолизинг РБК и ВТБ Лизинг, 12:28
Суд закрыл заседание по переводу генерала Попова под домашний арест Политика, 12:26
Когда сделка между взаимозависимыми лицами вызовет интерес ФНС Pro, 12:20
Комитет Думы одобрил штрафы на ₽600 тыс. за пропаганду наркотиков Политика, 12:19
В Думе поддержали наказание за работу в любых нежелательных организациях Политика, 12:13
Рейтинг российских майнинговых компаний 2024 года по выручке и мощности Крипто, 12:06
Столтенберг призвал страны НАТО готовиться к «долгому конфликту» Политика, 12:03
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Девять машин загорелись на штрафстоянке в Мытищах. Видео Общество, 12:02
Появились кадры драки в Башкирии с участием бойцов военной операции Политика, 12:00
Вы думали, что это неважно: какие 9 техник обеспечат рост продаж Pro, 11:59
На Украине бизнесу облегчили доступ к производству боеприпасов Политика, 11:54
Шестерых участников драки в Бирюлево вышлют из России Общество, 11:54
Шестеркин повторил рекорд «Рейнджерс» по победам в плей-офф НХЛ Спорт, 11:51
СДЭК рассказал, когда выдаст застрявшие из-за сбоя посылки Бизнес, 11:47