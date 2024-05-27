Девять машин загорелись на штрафстоянке в Мытищах. Видео
На штрафной стоянке в Мытищах загорелись девять автомобилей, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС. На кадрах видно, как над стоянкой поднимаются клубы дыма, огнем охвачены несколько автомобилей. От некоторых машин на кадрах остался целым только корпус.
Штрафстоянка находится на улице Борисовка. Неподалеку от нее есть жилые дома. Пожар тушили восемь пожарных и два пожарных автомобиля.
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