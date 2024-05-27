Актера сериала «Мир Дикого Запада» застрелили при попытке ограбления

Джонни Уэктор (Фото: Birdie Thompson / Global Look Press)

Актера сериалов «Мир Дикого Запада» и «Мыслить как преступник» 37-летнего Джонни Уэктора застрелили при неудачном ограблении, сообщает Variety со ссылкой на заявление полиции Лос-Анджелеса.

Там уточнили, что актер был смертельно ранен одним из трех грабителей, пытавшихся извлечь каталитический нейтрализатор (устройство в выхлопной системе двигателя) из его автомобиля. Когда Уэктор обнаружил грабителей, то предпринял попытку остановить их, в ответ те открыли огонь. После этого грабители скрылись с места преступления, их поиски продолжаются.

«Джонни был впечатляющим человеком. Он был не просто талантливым актером, преданным своему ремеслу, а настоящим нравственным примером для всех, кто его знал», — рассказал Variety агент актера Дэвид Шауль.