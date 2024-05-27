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Актера сериала «Мир Дикого Запада» застрелили при попытке ограбления

Актера «Мира Дикого Запада» Джонни Уэктора застрелили при попытке ограбления
Джонни Уэктор
Джонни Уэктор (Фото: Birdie Thompson / Global Look Press)

Актера сериалов «Мир Дикого Запада» и «Мыслить как преступник» 37-летнего Джонни Уэктора застрелили при неудачном ограблении, сообщает Variety со ссылкой на заявление полиции Лос-Анджелеса.

Там уточнили, что актер был смертельно ранен одним из трех грабителей, пытавшихся извлечь каталитический нейтрализатор (устройство в выхлопной системе двигателя) из его автомобиля. Когда Уэктор обнаружил грабителей, то предпринял попытку остановить их, в ответ те открыли огонь. После этого грабители скрылись с места преступления, их поиски продолжаются.

«Джонни был впечатляющим человеком. Он был не просто талантливым актером, преданным своему ремеслу, а настоящим нравственным примером для всех, кто его знал», — рассказал Variety агент актера Дэвид Шауль.

Джонни Уэктор родился в 1986 году в США. Он дебютировал на телевидении в драматическом сериале «Армейские жены», в котором появлялся в эпизодических ролях в период с 2007 по 2009 год.

Также он сыграл в сериалах «Мыслить как преступник», «Пожарная часть 19», «Сибирь» и «Мир Дикого Запада». В последнем он исполнил роль Ганни Томпсона.

Теги
актер ограбление сериал США
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