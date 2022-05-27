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Настоятеля храма Летающего Макаронного Монстра осудили на 1,8 лет колонии

Михаила Иосилевича обвинили в сотрудничестве с нежелательной организацией — «Открытой Россией». С учетом времени, проведенного в СИЗО, в колонии он проведет около трех месяцев
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Михаил Иосилевич (Фото: iosilevich / Telegram)

Советский райсуд Нижнего Новгорода приговорил бизнесмена и настоятеля храма «Летающего макаронного монстра» (ЛММ) Михаила Иосилевича к году и восьми месяцам лишения свободы в колонии-поселении. Об этом «Коммерсанту» и «Pravda-nn» сообщили его адвокаты.

Предприниматель признан виновным в сотрудничестве с признанной нежелательной в России «Открытой Россией» по ст. 284.1 УК и угрозах свидетелю Ярославу Грачу. Максимально наказание по данной статье предусматривает до четырех лет лишения свободы.

Следствие предполагает, что в 2020 году перед выборами в Гордуму нижегородец предоставил свое кафе для подготовки наблюдателей координаторам движения «Голос», которое признано в России иноагентом. Позднее к этой статье мужчине добавили угрозы свидетелю Ярославу Грачу, которому звонили участники интернет-конференции «Конфач» и обещали расправу ему и его родственникам. Фонографическая экспертиза ФСБ установила, что голос на записи принадлежал Иосилевичу.

Также бизнесмену инкриминировали сокрытие гражданства Израиля, хотя он представил суду опровергающие это документы, впоследствии его оправдали.

Предприниматель полгода провел в СИЗО и затем вышел под подписку о невыезде. Однако в середине мая снова оказался в тюрьме после попытки сбежать в Израиль: с рейса в Домодедове его сняли сотрудники ФСБ. Своей вины он не признавал, считая дело политически мотивированным. Прокурор просил ему четыре с половиной года колонии-поселения. С учетом проведенного времени в СИЗО осужденному осталось отбыть в колонии меньше полугода.

Михаил Иосилевич известен тем, что в 2016 году открыл первый в России храм «Летающего макаронного монстра». Кроме этого, в 2019 году он добился разрешения сфотографироваться на водительские права с дуршлагом на голове в знак принадлежности к пастафарианству.

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Макаронная РПЦ
Общество
Фото:Joe Mabel

Пастафарианство, или церковь «Летающего макаронного монстра», — пародийная религия, основанная в 2005 году 24-летним американцем из Канзаса Бобби Хендерсоном в ответ на решение местного департамента образования ввести в школьный курс преподавание концепции разумного творения как альтернативы теории эволюции.

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Илья Фурсеев Илья Фурсеев
макароны «Открытая Россия» Нижний Новгород
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