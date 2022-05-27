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Умер ударник группы YES Алан Уайт

Барабанщик скончался в возрасте 72 лет после болезни. Алан Уайт участвовал в записи более 40 альбомов различных рок-музыкантов, в том числе работал с Джоном Ленноном и Джорджем Харрисоном
Алан Уайт (второй слева)
Алан Уайт (второй слева) (Фото: Daniel DeSlover / Global Look Press / ZUMA Press)

Барабанщик британской рок-группы YES Алан Уайт умер в возрасте 72 лет, говорится в заявлении семьи музыканта на его сайте. Он скончался в четверг, 26 мая, в своем доме в Сиэтле после непродолжительной болезни.

Уайт родился 14 июня 1949 года в английском графстве Дарем. В возрасте шести лет он начал учиться играть на фортепиано, а в 12 — на барабанах. В 1960-х музыкант играл в составе различных групп, в том числе The Downbeats, The Gamblers, Billy Fury, Bell and Arc и других.

В 1969 году Уайт стал участником супергруппы Plastic Ono Band, сформированной одним из основателей The Beatles Джоном Ленноном и Йоко Оно; был задействован в записи второго сольного альбома Леннона Imagine. Кроме того, Уайт участвовал в создании альбома All Things Must Pass Джорджа Харрисона, еще одного экс-участника The Beatles.

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Сотрудничать с YES барабанщик начал в 1972 году (коллектив был создан в Лондоне в 1968-м). Среди самых известных песен группы — Owner Of A Lonely Heart, Roundabout и Long Distance Runaround. Всего музыканты выпустили 22 студийных альбома.

В 2017 году группа YES была занесена в Зал славы рок-н-ролла.

Уайт — автор десятков песен, он участвовал в записи более 40 альбомов с различными рок-музыкантами. Проблемы со здоровьем у барабанщика начались в 2016 году, пишет The Guardian.

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