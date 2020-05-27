В Москве умер топ-менеджер ЛУКОЙЛа

Сергей Малюков умер после продолжительной болезни. В компании он работал с 1995 года

Сергей Малюков (Фото: lukoil / Instagram)

В Москве умер советник президента ЛУКОЙЛа Сергей Малюков, ранее занимавший пост вице-президента компании. Об этом РБК сообщил представитель ЛУКОЙЛа.

«Сергей Малюков умер в минувший понедельник (25 мая) после тяжелой продолжительной болезни. Прощание с ним состоится в четверг», — сообщили РБК в компании.

Малюкову было 66 лет. Источник РБК сообщил, что причиной смерти стала онкология.

Малюков работал в ЛУКОЙЛе с 1995 года: в 1995–2010 годах он занимал различные должности в департаменте главного управления стратегического развития и инвестиционного анализа. В 2010–2012 годах возглавлял главное управление по контролю, внутреннему аудиту и управлению рисками ЛУКОЙЛа. С 2012 года — вице-президент по контролю и внутреннему аудиту, с 2016 года — вице-президент — руководитель службы внутреннего аудита компании. В апреле 2018 года был освобожден от этой должности в связи с выходом на пенсию.