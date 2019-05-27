На месте строительства гоночной трассы под Петербургом упали леса

На месте строительства гоночной трассы под Петербургом упали леса

Спасатели извлекли из завалов семь человек. Трасса строится в Приозерском районе Ленинградской области

Фото: Предоставлено очевидцами для Комсомольской правды

Строительные леса обрушились на строящемся автодроме «Игора-драйв» в Ленинградской области, пострадали семь человек, заявили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Ленинградской области.

«В данный момент извлечено из-под завалов семь человек. Разбор завалов продолжается, но визуально там никого нет, но информация неокончательная», — сказали в МЧС. Позднее в пресс-службе сообщили РБК, что площадь обрушения — 360 кв. м. В пресс-службе также отметили, что к эвакуации пострадавших привлечена авиация.

Фото: Предоставлено очевидцами для Комсомольской правды

Источник в правительстве области сообщил РБК, что пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести.

Источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что на стройке на момент обрушения было до 20 рабочих и что «спасатели извлекают оставшихся людей».