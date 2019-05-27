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Amazon $2 200 (+20,4%) прогноз CFRA к 25.04.20 Купить
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Общество ,  
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На месте строительства гоночной трассы под Петербургом упали леса
Спасатели извлекли из завалов семь человек. Трасса строится в Приозерском районе Ленинградской области
Фото: Предоставлено очевидцами для Комсомольской правды

Строительные леса обрушились на строящемся автодроме «Игора-драйв» в Ленинградской области, пострадали семь человек, заявили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Ленинградской области.

«В данный момент извлечено из-под завалов семь человек. Разбор завалов продолжается, но визуально там никого нет, но информация неокончательная», — сказали в МЧС. Позднее в пресс-службе сообщили РБК, что площадь обрушения — 360 кв. м. В пресс-службе также отметили, что к эвакуации пострадавших привлечена авиация.

Фото: Предоставлено очевидцами для Комсомольской правды

Источник в правительстве области сообщил РБК, что пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести.

Источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что на стройке на момент обрушения было до 20 рабочих и что «спасатели извлекают оставшихся людей».

На место происшествия выехали следователи, заявила РБК старший помощник руководителя СУ СК по Ленинградской области подполковник юстиции Юлия Матолыгина.

Объект строится рядом с горнолыжным курортом «Игора» в Приозерском районе, к северу от Санкт-Петербурга. Автодром начали строить в 2016 году, планируется, что нам нем будет десять трасс для различных видов гонок. Автодром проектирует немецкий архитектор Герман Тильке, один из ведущих разработчиков гоночных трасс первой категории (на них проходят этапы «Формулы-1»). Среди прочих он спроектировал автодром в Олимпийском парке в Сочи.

Фото: Предоставлено очевидцами для Комсомольской правды

Тильке в 2016 году допускал, что трассу можно будет модернизировать, чтобы на ней проходили гонки «Формулы-1».

Авторы: Роман Кирьянов, Андрей Гатинский, Екатерина Костина
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